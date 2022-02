Ciliberti: “Salvare Monte Sant’Angelo è ancora possibile?”

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 19/02/2022 – “ll PNRR sarà per molte regioni e città una grande opportunità di sviluppo.

Monte Sant’Angelo ha diverse potenzialità non sfruttate che potrebbero arrestare la sua decadenza economica e demografica.

2 – Acquedotto per irrigare gli uliveti di Macchia.

Tutti dovrebbero battersi per ottenere il finanziamento di:

Era prevista anche la teleferica Macchia Monte che potrebbe essere sostituita da una cremagliera come tempo fa ha postato Antonio Bisceglia.

Il progetto del piano delle coste, a suo tempo elaborato dall’impresa Ciuffreda (Ciurcidd) prevedeva la realizzazione di 4-5 strutture turistiche sul mare, la messa in sicurezza delle coste ed il relativo ampliamento delle spiagge per 10-15.000 bagnanti.

Lo sviluppo turistico balneare di Monte può avvenire solo se si incrementano le spiagge. L’irrigazione della piana di Macchia raddoppierebbe la produzione di olio che attualmente è di circa 15.000 quintali all’anno. In termini pratici darebbe una potente spinta all’occupazione, alla produzione di olio di qualità oltre che alla commercializzazione. Verrebbero inoltre ripristinati gli uliveti abbandonati e quelli semi abbandonati (almeno il 65%) che oggi sono coltivati in modo economicamente non sostenibile.