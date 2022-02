StatoQuotidiano.it, 19 febbraio 2022. Manfredonia torna a far parlare, bene, di sè nel difficile e duro mondo editoriale italiano con il libro Minischerma Sipontina, un saggio storico e tecnico sportivo che racconta l’arte popolare del bastone e del coltello dalle sue origini nel 1412 nella consorteria napoletana, la sua storia in un arco di quasi 600 anni fino al secondo Dopoguerra e infine di come essa sia diventata appunto “minischerma”, ossia una disciplina sportiva agonistica riconosciuta dalla ASI del Coni, il settore che include le Arti Marziali italiane.

La minischerma è anche riconosciuta a livello internazionale dalla WKMA, World Krav Maga Association, cosi come riportato in una delle introduzioni a cura di Alex Paris, il presidente mondiale della WKMA.

Ad attestare l’attenzione di un pubblico variegato e nazionale sul libro è Amazon, che include Minischerma Sipontina, da due settimane, nella lista delle prime 5 novità consigliate nella categoria libri di Arti Marziali.

Il volume, edito da Idrate Pensate Edizioni, è scritto a quattro mani da Vittorio Tricarico, il professore, e Giuseppe Vuovolo, il maestro, i quali attraverso una serie di otto dialoghi, illustrano le origini dei Cavalieri di Umiltà, ossia i depositari di quelle conoscenze e quei codici etici, ormai di valore storico, legati al mondo delle consorterie e ne declinano la storia, nazionale e locale fino al 2011, momento in cui grazie al maestro Vuovolo, l’arte popolare del bastone e coltello viene presentata in un convegno internazionale di arti marziali compiendo il primo passo per diventare negli anni seguenti una disciplina riconosciuta dal Coni. Una storia di eccellenza per lo più sipontina che i due autori con entusiasmo raccontano non lesinando anche particolari e aneddoti su personaggi locali realmente esistiti.

Minischerma Sipontina è quindi il racconto della difficile operazione di trascrizione dalla tradizione di vari saperi orali a una codifica sportiva ufficiale e proposta ora a ragazzi dai 13 anni in sù.

Nella parte saggistica legata alla storia di notevole rilievo sono le due parti di cui si compone. La prima legata alla vita nelle consorterie storiche: vengono illustrati, evento più unico che raro, i rituali di iniziazione storici, secondo la tradizione pugliese, gli aspetti iniziatici e le valenze simboliche del mondo camorristico (storico), importato a Napoli nel 1412 da quello spagnolo della Garugna. La seconda parte di saggistica storica descrive come a Manfredonia e in Puglia l’arte popolare del bastone e del coltello sia stata appannaggio di tante professioni e artigiani locali, quando si soleva fare di necessità, virtù nella difesa personale.