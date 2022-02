Erbe spontanee del Gargano e dove trovarle

Gargano, 19 febbraio 2022 – Dall’alba dei tempi le piante spontanee hanno assicurato la sopravvivenza dell’uomo, per le loro caratteristiche alimentari e anche medicali. Sebbene la scoperta dell’agricoltura ha portato ad avviare un processo di domesticazione delle piante, la raccolta delle erbe edibili non si è mai arrestata, anche se nei tempi più recenti ha subito avuto una brusca frenata.

Saperi e sapori quasi dimenticati e che si cerca di riscoprirli e rivalutarli. “Oggi c’è una ripresa di interesse nell’etnobotanica – riferisce l’agronomo e etnobiologo Nello Biscotti – perché queste erbe hanno un valore nutraceutico, riconoscendogli delle proprietà che il cibo di oggi non garantisce più. Le erbe spontanee non soltanto ci nutrono, ma mantengono in salute il nostro organismo”.

Ogni comunità ha costruito dei precisi rapporti con il mondo vivente. Il Gargano è ricco di erbe spontanee edibili, dove il consumo culinario segue un’antica tradizione. “Ogni territorio si è scelto le sue piante e si differenzia sull’arte culinaria – ha aggiunto Biscotti – Ciò crea diversità anche nella stessa regione. Sono i tanti misteri che l’etnobotanica tenta di dare una spiegazione”.

Ma dove crescono queste piante? Negli ambienti antropizzati come le campagne. “Sono piante che costituiscono spesso la flora spontanea dei coltivi e che abbiamo imparate a chiamarle come infestanti – fa sapere sempre Biscotti – Oggi le combattiamo, ma una volta venivano controllate e tollerate”.

Articolo di Valerio Agricola, riprese e montaggio di Vittorio Agricola