ERP. La lettera a StatoQuotidiano: “Per i grandi Lupin delle case popolari ‘abusive’, la bugia va avanti e la verità dietro”

(LETTERA A STATOQUOTIDIANO). Nella Costituzione italiana il diritto all’abitazione è richiamato all’art. 47 e in ripetute sentenze della Consulta: “è doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione”.

Si stima che in Italia gli appartamenti di edilizia residenziale ERP, le cosiddette “case popolari”, siano occupati abusivamente da circa 31.000 persone.

Per quanto riguarda le case ERP il fenomeno è presente in particolar modo in alcune zone del paese, principalmente nel meridione!

Secondo Federcasa sono occupate per circa l’85% ed è abitato da persone che non hanno più il titolo per farlo, o perché non pagano l’affitto ,o perché hanno acquistato altri immobili (anche intestandole a terzi parenti) o perché l’ ISEE è aumentato o perché defunti quindi doveva essere decaduto il diritto ad avere un alloggio pubblico.

Nel nostro paese circa il 7% del totale delle case popolari occupate abusivamente. Oltre il 2% sono sfitte: cioè vuote, inutilizzate.

Inutilizzate si!! proprio così! Ma ad oggi dopo chissà da quale fonte ritornano tutti ad abitare (ovviamente per non perdere la casa vacanziera per i propri figli o nipoti),ed qui che la legalità va a farsi una vacanza da parte di questi abusivi, perché i conti non tornano; eppure durante i controlli riescono a giustificare tutte le loro bugie pur di non perdere il diritto che (non gli spetta) perché hanno già un’abitazione! Eppure, non è così difficile indagare e vedere persino dai consumi delle utenze che non ci vivono, è elementare tutto ciò. E così rimangono.

Una volta completato il bando e stilata la graduatoria degli aventi diritto i tempi per la consegna di un alloggio sono purtroppo lunghi. “È un circolo vizioso”.

La moda quelle delle case occupate abusivamente è un problema che andrebbe affrontato dal governo e soprattutto dall’ente comunale a cui in via prioritaria è affidato al controllo! I controlli per pura combinazione avvengono! È vero e anche veloci ma, c’è un ma in questa storia ed è trovare le case per puro caso e come per magia abitate di nuovo ,in molti casi si scopre l’abusivo, l’attesa di sanatoria e l’attesa di subentro che i molti casi sono in fase di definizione, che poi non hanno mai vissuto.

Nemmeno nel racket criminale si attiva così. Lo so è un paragone brutto ma bisogna riconoscerlo. Ah, dimenticavo, anche gli abusivi che hanno acquistato “sottobanco” dagli stessi alloggiatori e dai parenti dei defunti alloggiatori.

L’OCCUPAZIONE è sempre sbagliata ma bisogna ricordare che spesso si tratta di guerra tra poveri e finti poveri. La crisi dovuta alla pandemia ha accentuato il problema, aumentando il numero, già consistente ,delle persone che non riescono a pagare l’affitto o meglio lo riusciranno a pagare sino a che il reddito di cittadinanza gli verrà erogato, dopodiché torneranno a fare la vita di sempre al lavoro nero arrangiato per “campare” ma molti non riusciranno a completare i pagamenti ne puntualmente e ne saltuariamente, i perché è plausibile saperlo già!.

Intanto si ringrazia vivamente la nuova amministrazione e il nuovo sindaco che ha riaperto i fossili, dato che nessuno finora voleva come si suol dire “mettere il dito nella piaga“!!!

Chapeau agli assessori e al loro tempestivo intervento facendo tesoro di tutte le informazioni e costatando di persona le situazioni anche ove si vuol fare credere di essere sempre vissuti in quelle case e grazie alla scaltrezza e la professionalità anche quasi a dire “investigativa” che sino a pochi anni fa’ si preferiva non guardare, che dire ai grandi Lupin del case popolari “abusive” c’è un detto la bugia va avanti e la verità dietro, e con la nuova amministrazione credo abbiamo fatto centro e quando sembra che un muro è crollato e nulla si può fare nel frattempo nasce un castello. Grazie ops! CHAPEAU ❤️