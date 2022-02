Foggia, autotrasportatori in sciopero: “Cerchiamo risposte e soluzioni”

Statoquotidiano.it, Foggia, 19 febbraio 2022 – “Premesso che in data 13.02.2022 gli autotrasportatori del Sud Italia si sono radunati nell’area di servizio Free Way, sulla statale 16 San Severo- Foggia, per discutere delle numerose criticità che attanagliano il mondo dell’autotrasporto e per consegnare le loro rivendicazioni agli esponenti del Parlamento, giunti in quella sede. Che dopo la riunione di Governo tenutasi in data 17.02.2022, gli autotrasportatori non hanno ottenuto risposte e soluzioni concrete alle loro numerose doglianze, indi per cui, gli stessi decidono di spegnere i motori dei loro mezzi e di costituire 3 presidi lungo la statale 16 San Severo- Foggia”. Inizia così la nota diffusa dagli autotrasportatori del Sud Italia, continua la loro azione di protesta alla ricerca di soluzioni e risposte concrete da parte del Governo. Al momento non sembrano esserci i risultati sperati, quindi si continua con lo sciopero.

“Più precisamente i presidi saranno costituiti nelle seguenti aree di servizio: La Torre Petroli & Padel S.S. 16 KM.640+944, 71016 San severo FG; Free Way SS16, km 655, 71016 San Severo FG; Helios Energy S.s 16 Km 665+450, 71122 Foggia. ). I sig.ri Petronzi Enrico Luciano, Palma Pompeo e Palma Salvatore hanno comunicato, per mezzo del loro legale Avv. Pasquale D’Anello, alla Prefettura di Foggia ed alla Questura di Foggia che dalle ore 8:00 del 19.02.2022 alle ore 20:00 di ogni giorno, sino al 23.02.2022, saranno allestiti i predetti presidi nelle aree di servizio indicate”.

“I responsabili, così come identificati ut supra dichiarano, altresì, che lo sciopero non interesserà le strade statali e le autostrade. I responsabili evidenziano, inoltre, che eventuali disordini che dovessero verificarsi durante le giornate di sciopero, saranno tempestivamente comunicati alle Forze dell’Ordine”.

