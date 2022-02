Gazzetta Mezzogiorno, Rotice: “Un nuovo inizio come per la nostra Amministrazione”

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/02/2022 – “Sempre nuova é l’alba”. Un nuovo inizio per la storica testata pugliese tornata oggi in edicola.

Un nuovo inizio dopo mesi bui e difficoltosi. Un nuovo inizio come per la nostra Amministrazione e la nostra città proiettata con ritrovata fiducia verso il futuro attraverso la vision delle nostre linee programmatiche di cui si parla ampiamente in un articolo dell’edizione odierna proprio della La Gazzetta del Mezzogiorno . Una gran bella coincidenza, di ottimo auspicio per Manfredonia ed il quotidiano. Buon lavoro al Direttore Iarussi ed a tutti i dipendenti e collaboratori della Gazzetta. Ad maiora!”.