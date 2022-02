Il Foggia espugna il “Veneziani”. Lampo di Petermann, per battere il Monopoli 0-1

StatoQuotidiano.it Foggia, 19 Febbraio 2022. Al Veneziani di Monopoli, il Foggia passa e conquista la seconda vittoria consecutiva per 0-1 nella 27° giornata del campionato di serie C, gir. C, al termine di un incontro ben giocato dalle due compagini, con il Foggia che sale all’ottavo posto a quota 39 punti.

Mister Colombo per I biancoverdi schiera il solito 3-5-2, con Mercadante, Bizzotto, Loria e Arena davanti a Loria, con Guiebre e Novella come esterni, mediana affidata a Bussaglia, Vassallo e Piccini e duo d’attacco affidato a Starita e Borrelli. Il boemo manda, gioco forza, il giovanissimo Dalmasso tra i pali con Sciacca e Di Pasquale coppia centrale. Sulle corsie Nicolao e Rizzo. Centrocampo tipo con Petermann, Di Paoloantonio e Garofalo. Tridente Merola, Curcio e Ferrante.

Partita interessante e vivace nel primo tempo, giocato a viso aperto dalle due compagini. Al 5’ primo sussulto di marca foggiana, con un traversone basso che scivola via senza nessun effetto. Borrelli per il Monopoli, tre minuti dopo, ci prova con un rasoterra che finisce sul fondo. Al 10’ Dalmasso è bravo di piede sulla conclusione di Novella, che poi da due passi spara alto il tap-in. Il Foggia fa la partita con i padroni di casa ad attendere e ripartire, come preannunciato da Zeman nella conferenza della vigilia. Al 15’ Garofalo di testa, sfiora il vantaggio. Clamorosa occasione al 24’ per Rizzo, che in area sul primo palo tira da posizione ravvicinata ma Loria si supera e manda in angolo. Starita, al 26’ suggerisce per Borrelli che conclude ma trova i guantoni di Dalmasso. I satanelli sono in palla e con una bella manovra trova la rete. Al 39’ Curcio inventa e regala una palla a Petermann che dal limite non si fa pregare e scaglia la sfera nell’angolino sinistro laddove Loria non può arrivarci. Dopo un minuto di recupero assegnato dal direttore di gara, si va negli spogliatoi con gli ospiti meritatamente in vantaggio per 0-1.

Pronti via, la ripresa mostra la grande personalità di Dalmasso, che sventa subito in uscita una doppia minaccia. Al 6’ Borrelli alza troppo la mira. 5 minuti dopo non va a buon fine il dialogo tra Starita e Guiebre. I biancoverdi spingono per cercare il pareggio ma i satanelli tengono bene il campo. Le due squadre danno prova di grande tenuta atletica, fronteggiandosi colpo su colpo. Al 18’ Vassallo verticalizza per Starita, il destro dell’attaccante finisce di poco a lato sul primo palo. Triplo cambio nel Foggia. Dentro Vitali, Gallo e Turchetta per Merola, DiPaoloantonio e Curcio. Colombo, dal canto suo, inserisce l’ex Morrone e Grandolfo, con gli allenatori che cercano forze fresche per i ritmi sostenuti del match. Il Monopoli si vede annullare giustamente per fuorigioco una rete al 71’ di Grandolfo. Dalmasso chiude ancora bene al 84’ respingendo d’istinto su Starita. Il Foggia controlla fino al 94’ e trova tre punti pesantissimi per la sua corsa playoff. Si torna in campo martedì 22 febbraio, quando gli uomini di Zeman affronteranno la Turris, in un campionato riaperto, dopo l’inopinata sconfitta del Bari con il Campobasso al San Nicola per 2-3 e la contemporanea vittoria del Catanzaro a Taranto per 0-1.

Ph Image: Calcio Foggia 1920

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 19 Febbraio 2022.