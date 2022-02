Lavorare nel mondo dell’arte: 5 professioni che (forse) non conosci

Il settore lavorativo dell’arte è davvero variegato, e include figure professionali poco note ma decisamente importanti. In questo articolo ne presentiamo cinque: faremo una breve descrizione di ciascuna di esse, fornendo indicazioni sui percorsi di studi necessari per ricoprire questi incarichi.

È importante specificare che tutte le professioni presentate di seguito sono perfette per chi ama l’arte e vorrebbe lavorare ogni giorno in questo settore, ma non possono essere esercitate senza le giuste competenze. Per accedervi, infatti, è indispensabile formarsi con corsi di Arte svolti presso accademie o università. Potrebbe essere una valida opzione anche iscriversi a corsi di laurea magistrale in Arte o Beni Culturali. Esiste una vasta offerta di corsi interamente fruibili online per chi dovesse avere delle necessità, come gli impegni lavorativi. Le piattaforme digitali che offrono corsi di Belle Arti sono moltissime e la maggior parte di esse sono riconosciute come vere e proprie università online. Questo darà maggiore rilevanza alla laurea conseguita.

5 professioni legate all’arte

Lavorare nel mondo dell’arte non significa solamente essere un artista. Ecco qui 5 professioni poco conosciute ma molto interessanti.

Terapista d’arte : secondo uno studio dell’University College of London la visione di un film offre al cervello la capacità di mantenere alte concentrazione e attenzione. L’arte fa stare meglio chiunque la osservi e, a volte, può perfino diventare una terapia. Il terapista d’arte si occupa di guarire o di limitare alcune patologie mentali, unendo i principi dello sviluppo umano e della psicologia alle Arti Visive. Questa figura sprona i pazienti a esprimere le proprie sensazioni e disagi attraverso l’arte, per poterne prendere coscienza e superarli.

: secondo uno studio dell’University College of London la visione di un film offre al cervello la capacità di mantenere alte concentrazione e attenzione. L’arte fa stare meglio chiunque la osservi e, a volte, può perfino diventare una terapia. Il terapista d’arte si occupa di guarire o di limitare alcune patologie mentali, unendo i principi dello sviluppo umano e della psicologia alle Arti Visive. Questa figura sprona i pazienti a esprimere le proprie sensazioni e disagi attraverso l’arte, per poterne prendere coscienza e superarli. Exhibition Designer : questo professionista si occupa del design estetico delle mostre, a partire dalla posizione di ogni opera arrivando all’illuminazione e all’effetto visivo che si vuole ottenere. Collabora strettamente con i curatori e ha conoscenze di architettura.

: questo professionista si occupa del design estetico delle mostre, a partire dalla posizione di ogni opera arrivando all’illuminazione e all’effetto visivo che si vuole ottenere. Collabora strettamente con i curatori e ha conoscenze di architettura. Educatore museale : è responsabile delle attività educative di un museo. Riesce a trasmettere le nozioni di storia dell’arte in modo semplice e attrattivo, suscitando l’interesse di visitatori di ogni età.

: è responsabile delle attività educative di un museo. Riesce a trasmettere le nozioni di storia dell’arte in modo semplice e attrattivo, suscitando l’interesse di visitatori di ogni età. Professionista dell’editoria d’arte : si occupa della redazione e promozione dei cataloghi d’arte, curando impaginazione e grafica e collaborando con rivenditori, autori e organizzatori di mostre.

: si occupa della redazione e promozione dei cataloghi d’arte, curando impaginazione e grafica e collaborando con rivenditori, autori e organizzatori di mostre. Art Advisor: è un esperto del mercato dell’arte che offre consulenze sugli investimenti migliori in questo settore. Può lavorare per banche, aziende o per singoli appassionati e collezionisti. Partecipa a mostre e aste, e stringe rapporti con gli artisti.

Per chi volesse approfondire, qui è possibile trovare altre delle professioni artistiche poco conosciute.

Le altre competenze richieste

Ricordiamo, tuttavia, che per alcuni di questi lavori sono necessarie ulteriori competenze in aggiunta a quelle artistiche. Per esempio, un buon terapista d’arte deve padroneggiare la psicologia e gli studi dello sviluppo umano.

Un Exhibition Designer si avvale molto spesso di principi di architettura. Un Art Advisor deve necessariamente essere preparato nel campo della finanza. Infine, un valido professionista dell’editoria d’arte dovrebbe conoscere sia le dinamiche del settore editoriale sia le leggi sul diritto d’autore.

Per questi motivi è importante prepararsi adeguatamente prima di intraprendere una di queste professioni. (NOTA STAMPA).