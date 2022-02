LSU Manfredonia, chiesto confronto urgente con l’assessore regionale Leo

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/02/2022 – “Considerata la scadenza ravvicinata del 31/03/2022 quale termine ultimo indicato dal Decreto “Milleproroghe” per il percorso di stabilizzazione degli LSU,

si è convenuto sulla necessità di richiedere un incontro urgente con l’assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Sebastiano Leo, al fine di individuare soluzioni concrete e condivise”. Così Giovanni Tarantella (CGIL) e Carmine Guerra (RSA CGIL), Urbano Falcone (CISL) e Stefano Borgomastro (RSA CISL), ed Enzo Pizzolo, Annarita Dì Lauro (UIL), sintetizzano l’esito del confronto svoltosi oggi al Comune di Manfredonia e convocato dagli assessori al Personale, Libero Palumbo, e alle Attività Produttive, Antonio Vitulano, e dal Vicesindaco Giuseppe Basta del Comune di Manfredonia.

“Avendo a cuore il destino di tutta la platea dei 115 Lavoratori Socialmente Utili di Manfredonia, abbiamo ritenuto di chiedere un confronto urgente alla Regione per capire quale tipo di supporto possa garantire per risolvere quella che è l’emergenza più grande di tutta la Puglia. Di tempo ne abbiamo pochissimo, dobbiamo lavorare tutti insieme per raggiungere l’obiettivo”, concludono Tarantella, Falcone, Pizzolo, Guerra, Borgomastro, Di Lauro.