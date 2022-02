Manfredonia, “Restyling del verde pubblico in Viale Padre Pio”

Prosegue l’operazione di bonifica, pulizia e manutenzione degli spazi pubblici da parte dell’Amministrazione comunale per rendere la città più vivibile ed accogliente, confidando anche nella collaborazione e buonsenso dei cittadini. Come spiegato nei giorni scorsi dall’Assessore alla Transizione Ecologica Giuseppe Basta – d’intesa con Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia , la Giunta ed i relativi uffici – tali attività riguarderanno in maniera omogenea tutto il territorio urbano, ponendo rimedio all’annosa questione della mancata manutenzione ordinaria del verde pubblico“.