Mario Giampietro: “Non è possibile che una città sia ostaggio di bande di balordi”

StatoQuotidiano.it, 19.02.2022. “Alla luce dei recenti fatti, noi di Fratelli d’Italia ci chiediamo: Cosa è stato fatto fino ad ora per garantire sicurezza alla città di Foggia? Chiediamo a gran voce, un rafforzamento dei controlli perché i cittadini non devono aver paura di andare a far la spesa, comprare un pacchetto di sigarette, di utilizzare l’auto con il rischio di essere colpiti da massi lanciati (come il caso di Viale Ofanto). Non è possibile che una città sia ostaggio di bande di balordi e criminali che seminano il panico tra i cittadini e che ora hanno paura di viverla città nel quotidiano”. Così in una nota Mario Giampietro, commissario cittadino di Fratelli d’Italia città di Foggia.

“Due rapine, un auto distrutta e vandalizzata e altre prese a sassate in transito su Viale

Ofanto di cui una colpita! Sembra un bollettino di guerra, ma è il bilancio degli ultimi

episodi nella nostra città di Foggia. Tutto ciò fa riflettere su come la nostra città sia

insicura e come i nostri cittadini abbiano paura, ed i recenti episodi di violenza e

microcriminalità, (l’ultimo proprio ieri in Piazza Ugo Foscolo, una tentata rapina ai danni

di una tabaccheria), ci danno l’immagine di una città che” sulla “questione sicurezza” e

sulla prevenzione di episodi di violenza ha ancora tanta strada da fare.

“Fratelli d’Italia chiede quindi al commissario straordinario del Comune di Foggia e agli organi di pubblica sicurezza, di dare un segnale ai cittadini che chiedono una

città più sicura, magari con un aumento massiccio delle forze dell’ordine e un

controllo capillare del territorio”.