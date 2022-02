Meteo Puglia, in arrivo forti venti fino a 110 km all’ora: le previsioni

FOGGIA, 19/02/2022 – (ilgazzettino) Da lunedì 21 febbraio, secondo le previsioni di Federico Brescia meteorologo del sito 3Bmeteo.it, il vento spazzerà il Nord-Ovest con raffiche che potranno raggiungere i 120 km all’ora sulle Alpi valdostane, piemontesi e lombarde.

Venti fino a 60-70 km/h ancora una volta sul Milanese. Situazione simile anche sull’Appennino ligure dove si sfioreranno gli 80-100 km/h in particolare tra Imperiese, Savonese e Genovesato.

Le previsioni del vento al Nord martedì 22 febbraio: la situazione andrà gradualmente a migliorare dalla sera, ma soprattutto durante la prima parte della giornata ancora particolare attenzione al vento. Non sono esclude raffiche localmente superiori ai 100 km/h specie su Alpi (anche orientali), pedemontane lombarde e Appennino ligure. Venti rafficati anche sulle pianure, in particolar modo tra milanese, cremonese, mantovaono, parmense e veronese. Temperature massime ancora sopra la media per via del Foehn, punte di 18-19°C in Pianura.

Vento sul resto d’Italia. I venti soffieranno burrascosi a tratti tempestosi anche sul resto d’Italia. Nella giornata di lunedì dai quadranti occidentali e martedì e mercoledì da quelli settentrionali. Particolare attenzione su Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia dove le raffiche potrebbero arrivare fino a 90-110 km all’ora. Mareggiate sul mar di Sardegna, coste tirreniche e adriatiche meridionali. Vento forte anche altrove. (ilgazzettino)