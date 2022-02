Riccardi: “I commissari vengono in vacanza. I territori sono abbandonati”

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/02/2022 – “I commissariamenti sono una farsa. Nel classico stile italiano, quando si vogliono costruire, in qualche modo, percorsi alternativi al sistema democratico.

Sono un fallimento da tutti i punti di vista. Basta guardarsi intorno per vedere cos’hanno realizzato operazioni di questo tipo: assolutamente nulla. E l’esempio più clamoroso è il commissariamento decennale della Sanità calabrese e non potrei citare molti altri. Ma nonostante questi fallimenti si avanti, perché dietro ci sono carriere istituzionali e i vari commissariamenti servono come curriculum professionali, anche se si sa che non producono alcuni effetti positivi sulla comunità.

Anzi destabilizza il sistema democratico. Colpisce solo ed esclusivamente gli amministratori eletti che hanno solo un ruolo di direzione politica dell’azione amministrativa e non di gestione. Gestione che compete esclusivamente ai dirigenti i quali restano tutti al loro posto come se nulla fosse accaduto. I commissari Vengono in vacanza perché i territori sono abbandonati a se stessi e la loro attività è strettamente ordinaria”.

Lo ha dichiarato Angelo Riccardi, ex sindaco di Manfredonia al quotidiano L’Edicola del Sud.