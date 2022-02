StatoQuotidiano.it, 19 febbraio 2022. Finalmente, dopo oltre due anni di riposo forzato causa covid, il comitato Palio delle Contrade delle Torri di Manfredonia, scalda i motori con l’obbiettivo di tornare a dar lustro alla città di Manfredonia, riproponendo le splendide iniziative rappresentate in passato, tra le quali “Le giornate della storia”, con il corteo storico rievocante la fondazione della città per volere di Re Manfredi, il “Gran Torneo”, con fanciulle, dame e cavalieri in costumi d’epoca, appartenenti alle quattro contrade che si sfidano in prove di forza astuzia ed intelligenza e tante altre splendide iniziative ludico culturali.

Ieri, infatti, si è tenuta una conferenza stampa fortemente voluta dal Franco Barbone, brillante ideatore, unitamente al proprio figlio Antonio del progetto del “Palio di Manfredonia, nella quale sono state illustrate, quelle che saranno le prossime iniziative artistiche delle quattro contrade nell’anno in corso finalizzate ad arricchire la nostra di proposte culturali fortemente attrattive, nelle quali si inserisce, naturalmente, quella del Palio delle Contrade che ha riscosso in passato un grande successo.

Il prossimo evento si terrà il giorno 23 aprile, giornata nel quale verrà celebrata, nella chiesa del Carmine di Manfredonia, una messa in suffragio di Re Manfredi, autorizzata del vescovo, Monsignor Moscone ma celebrata da Don Antonio Di Candia.

“Una sorta di “riabilitazione”, dopo la scomunica dalla quale venne colpito nel luglio 1254 e decisa dal pontefice di Anagni”, come precisato da Vittorio Tricarico, esperto e registra teatrale, ideatore, tra le tante produzioni artistiche del “Dante dì”, una manifestazione artistica, di grande successo, nella quale, studenti delle scuole medie superiore, si sono alternati nella lettura di passi del sommo poeta, alcuni dedicati proprio al fondatore della nostra città. “Oltre all’aspetto spirituale con la cerimonia in chiesa, all’esterno della stessa verrà esibito uno spettacolo da parte con soldati con lo sbandieramento delle bandiere”.

La scelta del 23 aprile è collegato al giorno di San Giorgio, quale giorno propizio consigliato a Manfredi per la costruzione della città di Manfredonia.

Il programma presentato al Sindaco prevede più di un evento culturale, tra cui la riproposizione del “Dante dì”con il ministro Franceschini che dovrebbe svolgersi nel castello Svevo Angioino tra la fine di maggio ed inizi di giugno.

Successivamente il “Sacco dei turchi” sempre all’interno del castello, il “Palio delle contrade”ed infine i “Mercatini di Natale”, sperando nel frattempo in una grande adesione di pubblico e di sponsor , questi ultimi necessari per poter mettere in piedi la macchina organizzativa in un tempo, notoriamente di vacche magre.

Il “patron” Franco Barbone è in ogni modo ottimista per la realizzazione degli eventi, “tutti finalizzati a riportare la città di Manfredonia tra quelli a spiccata vocazione artistica culturale”.

A cura di Antonio Castriotta