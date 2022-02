Sosta a pagamento, approvati i rincari per tariffa oraria e abbonamenti

Sosta a pagamento nella città di Foggia, partono le nuove tariffe e la divisione in nuove zone, delibera approvata dalla commissione nonostante le proteste delle associazioni. Queste chiedevano, anche, delle rassicurazioni per gli ausiliari del traffico e i sindacati, da tempo, lumi sulla “clausola sociale” della prossima gara.

Sono 3.352 le zone gialle, la fascia oraria di sosta a pagamento dal lunedì al sabato (esclusa la domenica ed i festivi infrasettimanali, fascia mattutina 08:30 -13:30, pomeridiana: 16:00-20:00) è la seguente: ora intera € 1,00, di cui la tariffa minima: € 0,60

Abbonamenti brevi, mezza giornata € 4,00, Giornata intera € 6,00.

Sono assimilate come tariffa alle Zone gialle (Ordinarie) quelle relative all’area antistante il Santuario Incoronata, con una disponibilità di circa 300 stalli, ad attivazione periodica, con differenziazione oraria come di seguito:

periodo: dal 1° marzo al 30 settembre nelle sole giornate del sabato, della domenica e dei festivi e prefestivi infrasettimanali

fasce orarie: 08:30 -13:30 e 16:00-20:00. Per i soli pullman la tariffa è unica e pari a: € 7,00.

Le zone rosse soggette ad aumento tariffari sono 2.760. Ora intera € 1,20, di cui la tariffa minima, 30 minuti è di € 0,60.

Abbonamenti

Abbonamneti brevi. Giornata intera € 6,0. Abbonamenti di lungo periodo.

Residenti: Abbonamento annuale prima auto: 50 Euro all’anno, indifferenziato per tutte le zone. Abbonamento annuale seconda auto: 220 Euro all’anno, indifferenziato per tutte le zone.

Ordinari annuali e brevi: Abbonamento annuale: 550 Euro all’anno, Abbonamento Trimestrale:200,00 Euro/trimestre, Abbonamento Mensile:90,00 Euro/mese, Abbonamento Settimanale:30,00 Euro/settimana.

Stalli in strutture

Per il parcheggio “V. Russo” (55 stalli di cui 5 stalli riservati al Comune di Foggia) la tariffa per ora o frazione di ora è pari a: 1,50 Euro.

Abbonamenti mensili. Mattino (dalle 08,00 alle 14,30) 150,00 Euro, Pomeriggio (dalle 14,00 alle 21) 100,00 Euro, Notte (dalle 21,00 alle 08,00) 100,00 Euro, H24 230,00 Euro.

Abbonamenti agevolati

Uffici (dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 14,00 e dalle 15,00 alle 19,00) € 120,00, 4 giorni h24 € 60,00, Settimanale h24 € 110,00, Quindicinale h24 € 160,00.

La percentuale degli abbonamenti non potrà essere superiore al 70% del numero degli stalli esistenti.

Gli stalli in struttura sono soggetti al pagamento delle suddette tariffe tutti i giorni, dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

Circa la forma dell’affidamento, il Comune procederà ad approvare una procedura di gara ad evidenza pubblica che prevede l’affidamento del servizio ad un Concessionario. Nella clausola sociale si legge: “Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81″.

Il servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento, inoltre, “sarà effettuato direttamente dall’impresa aggiudicataria con proprio personale per l’intero periodo dell’affidamento. Durante l’orario di vigenza dei parcheggi, l’impresa concessionaria per il controllo della sosta, dovrà impiegare personale con la qualifica di ausiliario del traffico, che verrà distribuito nelle aree di sosta a pagamento. Gli Ausiliari del traffico, sia quelli transitati nella disponibilità del concessionario per effetto della clausola sociale meglio descritta e specificata negli atti di gara, sia le eventuali unità aggiuntive e/o sostitutive che dovessero essere impiegate nel corso della concessione, eserciteranno le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni”.