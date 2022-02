Truffe agli anziani: Carabinieri e ANC di Manfredonia in prima linea nella prevenzione

Manfredonia, 20/02/2022 – I Carabinieri in prima fila contro le truffe agli anziani. Si è svolta ieri mattina nell’Auditorium “Cristanziano Serricchio” la conferenza dal titolo “Incontro informativo di prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani” organizzato dall’Arma dei Carabinieri, Compagnia di Manfredonia, e dall’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Manfredonia “Generale Castriotta”. Hanno moderato l’incontro il Maggiore Piergiuseppe Zago, Comandante dei Carabinieri della Compagnia di Manfredonia, e il Luogotenente Massimo Melillo, di stanza alla Compagnia di Manfredonia ed esperto di prevenzione di truffe ad anziani.



Un incontro molto apprezzato che ha visto un costruttivo dibattito tra il pubblico e i militari.

Dopo i vivi ringraziamenti al pubblico e al Dott. Michele Trotta, Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Manfredonia, tra gli organizzatori dell’evento, il Comandante Zago ha spiegato quanto la prevenzione e l’informazione sulle truffe agli anziani, specialmente sopra gli 80 anni di età, sia essenziale per diminuire drasticamente questo fenomeno.

Questo tipo di truffe avviene tutti i giorni, ed è un reato estremamente subdolo, meschino, poiché avviene con la partecipazione attiva della vittima che consegna spontaneamente il contante al truffatore.

Quest’ultimo gioca su tre caratteristiche comuni a molti anziani per poterli ingannare e, alcune volte, non avere disturbi:

– La poca resistenza fisica e psicologica della persona, soprattutto quando viene nominato un familiare o un amico .

– La non denuncia dell’avvenuto a familiari o forze dell’ordine: molto spesso, quando l’anziano realizzare di essere stato ingannato, non vuole denunciare la truffa per paura di perdere la sua autonomia, sapendo che potrebbe essere rimproverato dalla famiglia.

– La poca memoria, che rallenta il lavoro delle forze dell’ordine per individuare i criminali.

Proprio per questi motivi, pur essendoci molte denunce, si presume che siano molto poche rispetto al reale numero di casi.

Il truffatore nella maggior parte dei casi:

– Non è una persona del territorio, ma della Campania, con accento napoletano

– Trova le sue vittime dagli elenchi telefonici, facendo molte telefonate sul telefono fisso, con la speranza di trovare la vittima.

– Ha cellulari con schede intestate ad altri.

Una delle domande più classiche è: come fanno questi criminali ad avere delle informazioni sulla vittima? Nella totalità dei casi è la stessa vittima che fornisce le informazioni, in una chiacchierata o con domande ingannevoli.

Il truffatore si presenta solitamente al telefono o al citofono come:

– Impiegato dell’Enel o della compagnia del gas che vuole salire in casa per leggere il contatore.

– Impiegato delle Poste per controllare la pensione.

– Amico di un parente, figlio o nipote.

– Finto poliziotto o carabiniere.

– Venditori di contratti.

Le truffe più comuni sono:

– Telefonata per un pacco da ritirare per il nipote.

– Falso incidente.

– Controllo delle banconote della pensione.

– Richiesta di recupero crediti per un contratto non firmato o scaduto da tanti anni.

Il Maggiore Zago e il Luogotenente Melillo hanno poi fortemente voluto dispensare consigli essenziali per prevenire questi reati:

– Non avere molti contanti o gioielli in casa, cercando di prelevare piccole somme.

– Togliere il proprio numero di casa dall’elenco telefonico

– Non fornire alcun tipo di informazione al telefono, come numero di cellulare, numero del conto corrente, numero della carta o nomi dei propri parenti.

– Essere sicuri di chiudere la chiamata con i truffatori: potrebbero rimanere in linea e fingersi carabinieri.

– Non far salire in casa nessuno, tranne familiari, carabinieri in divisa o in borghese (dopo aver controllato il tesserino).

– Chiamare il 112 per assicurarsi che i Carabinieri che si sono presentati siano veri.

– Parlarne sempre con un parente o una persona di fiducia.

– Chiamare sempre il 112 per denunciare e permettere alle forze dell’ordine di aiutare le vittime e catturare i colpevoli.

Gli ospiti hanno voluto puntare fortemente su quest’ultimo consiglio, precisando che l’Arma dei Carabinieri è sempre presente, dal 1814, per aiutare i cittadini, sempre al loro fianco. Alla fine dell’incontro il Presidente Michele Trotta ha ringraziato il Maggiore e il Luogotenente, anticipando la realizzazione di altri incontri sulla prevenzione e assicurando la piena collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.



A cura di Piercosimo Zino

https://youtu.be/F6umt9_5JMg

https://youtu.be/QIPbGtBF2ME