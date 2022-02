Tutti i consiglieri regionali pugliesi si sono cancellati le multe

FOGGIA, 19/02/2022 – (gazzettadelmezzogiorno) Nei primi nove mesi del 2020 i consiglieri regionali pugliesi hanno affidato troppe consulenze ad esperti, addetti stampa e portaborse.

È per questo che a luglio sono stati condannati dalla Corte dei conti a restituire alle casse pubbliche 264mila euro. Ma non sborseranno nemmeno un centesimo: grazie a un emendamento di quattro righe, sapientemente nascosto e approvato all’unanimità in 10 secondi, le «multe» dei giudici contabili sono state cancellate. (gazzettadelmezzogiorno)