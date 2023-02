Cadavere di un uomo ritrovato nelle campagne del Foggiano

Cerignola (Fg), 19 febbraio 2023, (RaiNews) – Trovato nelle campagne di Cerignola, nel Foggiano, il corpo senza vita di uno straniero. Il cadavere era stato segnalato nella tarda mattinata da un bracciante agricolo, in una campagna in localita’ Borgo Tressanti. La vittima presentava delle ferite taglio provocate da un coltello. Indagano i carabinieri. Al momento non si fa alcuna ipotesi ma i primi elementi raccolti indirizzerebbero le indagini in direzione di un omicidio. (RaiNews)