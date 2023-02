Foggia, Tre gol alla Juve Stabia per dimenticare la Coppa. I rossoneri vedono il Pescara

StatoQuotidiano.it, Foggia, 19 febbraio 2023 – Archiviata l’amara sconfitta di rigore in Coppa Italia, il Foggia riprende la marcia battendo la Juve Stabia per 3-0, nella 28°giornata del campionato di serie C, girone C, con un ottimo secondo tempo.

Rossoneri che giungono al match con 5 risultati utili consecutivi. Juve Stabia da tre partite senza vittorie. Gallo valutate le condizioni atletiche dei suoi, derivanti dal tour de force, schiera nel suo 3-5-2 iniziale, Kontek e Rutjens titolari in retroguardia, con Odjer come play e Iacoponi a supporto di Ogunseye. Pocheschi risponde con un modulo speculare che vede punte, Zigoni e Pandolfi.

Avvio di marca stabiese. Al 2′ Thiam si fa trovare pronto sul tiro dal limite di Ricci. 60 secondi più tardi, Zigoni manda alto un colpo di testa. Il portiere rossonero è bravo nuovamente in presa bassa anticipando Pandolfi.

I padroni si affacciano per la prima volta davanti con Ogunseye, al 10′. Il centravanti calcia di destro dai 16 metri, palla centrale che Barosi blocca senza patemi.

Cross di Scaccabarozzi, al 11′, altro intervento di Thiam, che respinge e permette alla retroguardia di casa di sventare la minaccia. Buona opportunità per gli ospiti al 15′ quando Costa perde la sfera, la Juve Stabia riparte e Dell’Orfanello scocca un traversone, Pandolfi fallisce il tocco nell’area piccola, mettendo il pallone sul fondo. La Juve Stabia fa gioco ed arriva anche piuttosto facilmente nella metà campo pugliese a proporre interessanti manovre. Fase centrale di studio tra le compagini. Il Foggia pian piano esce dal guscio. Al 27′ Garattoni mette dentro una palla interessante, Ogunseye manca la zuccata. I padroni di casa aumentano i giri del motore e ci provano al 33′ con Leo, sfera che termina sul fondo. I dauni chiudono in attacco. Nell’unico minuto di recupero è Ogunseye a tentare la sortita, senza particolari sussulti. Il duplice fischio mette fine ad un primo tempo scialbo, che consegna le squadre all’intervallo con il punteggio ad occhiali.

Pochesci opera la prima sostituzione alla ripresa. In Bentivegna, out un acciaccato Mignanelli. Nessun cambio per Gallo. I satanelli paiono sul terreno con un piglio diverso. La sensazione è quella giusta. Al 50′, Di Noia recupera il pallone, premia l’inserimento di Costa, che scaglia un potente, quanto preciso diagonale, su cui Barosi non può arrivare. Bentivegna va giù, il direttore di gara sorvola, al 52′. Nuova azione di marca rossonera, al 60′. Iacoponi fa un buon lavoro e serve Costa, cross su cui non arriva Ogunseye per la correzione giusta. Il Foggia si salva con Ogunseye, che respinge la deviazione di Zigoni sul tiro-cross di Scaccabarozzi. E il numero 9 della formazione foggiana, dopo aver fatto da difensore,torna al suo ruolo naturale di centravanti ed azzanna il match. Al 66′, cross basso di Garattoni e destro vincente del gigante rossonero che raddoppia. L’ ex Gerbo ci prova al 70′ l, senza velleità. Bella volée di Volpe, pronta risposta di Thiam al 74′. I gialloblù insistono alla ricerca della rete per riaprire la gara. Gallo fa respirare Costa,Iacoponi ed Ogunseye, inserendo Rizzo, Peralta e Schenetti. Foggia che va in gestione dei ritmi e del gioco. La banda Gallo serra le fila e chiude i varchi impedendo le giocate stabiesi e scegliendo di contenere a difesa del prezioso risultato. Garattoni (diffidato) becca il giallo, salterà la sfida di Andria. Petermann con il mancino, chiude i giochi al 90′ e battezza il match. Gioco, partita incontro e il Foggia cala il tris. Lo Zaccheria applaude al fischio finale dell’ arbitro e festeggia i propri beniamini, che salgono a quota 43 punti, ed accorciano a soli 5 lunghezze dalla terza piazza occupata dal Pescara.

Tabellini

Foggia: Thiam, Leo, Kontek, Rutjens, Garattoni, Di Noia, Odjer (69’Petermann), Bjarkason, Costav(78′ Rizzo), Iacoponi(78′ Peralta), Ogunseye (82′ Schenetti). All.Gallo

Juve Stabia:Barosi, Altobelli, Maggioni, Caldore, Berardocco, Scaccabarozzi, Ricci (68’Volpe, Dell’Orfanello (54′ Silipo), Mignanelli (46′ Bentivegna), Pandolfi(68′ Gerbo), Zigoni (68’D’Agostino). All. Pochesci.

Reti: 50′ Costa, 66′ Ogunseye, 90′ Petermann

Ammoniti: Garattoni

Arbitro: sig.

A cura di Antonio Monaco

Fotogallery ENZO MAIZZI: