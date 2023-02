StatoQuotidiano.it, Manfredonia (Fg), 18 febbraio 2023 – Nel big match della 19°giornata del campionato di Eccellenza Pugliese, girone A, al Madrepietra Stadium di Apricena, il Manfredonia nell’insolito orario mattutino nella giornata di Carnevale, pareggia 0-0 con il Bisceglie, al termine di un match combattuto ed agonisticamente valido.

Squadre che giungono all’appuntamento a pari punti (42 n.d.r), con i sipontini che devono recuperare una partita. De Candia, orfano di Montrone squalificato e Lobosco, recupera Giambuzzi dalla squalifica e sceglie Lopez e Morra come tandem offensivo. Passiatore opta per Di Rito, Doukoure e De Vivo a comporre il tridente. Assente la tifoseria organizzata sipontina della Gradinata Est.

Insidia iniziale al 2′ con un destro potente di Bevilacqua che Tarolli, ex della partita, respinge in corner. Gli ospiti replicano al 7′ con Schirone per Di Rito, che angola troppo e deposita il pallone a lato. Ritmi apprezzabili con le compagini che provano a superarsi senza esasperati tatticismi. I neroazzurro- stellati attaccano in prevalenza in banda sinistra, innescando la vivacità di Doukoure ma Conticchio rintuzza e tiene botta. De Vivo spara sul fondo una buona opportunità al 20′. Chironi senza problemi su una punizione biscegliese al 23′. Il Bisceglie conferma di avere la più forte difesa subita d’ Italia (5 reti al passivo) e concede poco agli avanti del Manfredonia.

La partita si mantiene sul piano dell’equilibrio, giocata prevalentemente a metà campo. Quitadamo fa tutto bene, al 34′, ma conclude male, sparecchiando fuori. Il taccuino sul tramonto di frazione è senza note di rilievo e squadre al riposo sullo 0-0.

Nessuna sostituzione al rientro dagli spogliatoi. Pregevole percussione di Lopez al 51′ con un rasoterra su cui si distende e blocca Tarolli. Passiatore inserisce Bah e D’argenio per dare una scossa ai suoi, in luogo di Di Rito e Schirone.

Un frizzante Quitadamo impegna Tarolli al 59, con un bel diagonale. Lopez trova la murata di Frezzotti e poco dopo Bevilacqua sciupa un rigore in movimento su assist di Quitadamo, al 62′, la migliore occasione dell’incontro. I garganici spingono e sfiorano il gol a più riprese senza riuscire a concretizzare. Passiatore alza i suoi per arginare il furore dei biancoceleste e il Bisceglie prende campo.

Sui titoli di coda non succede nulla di rilevante con il Manfredonia che conclude con gli stessi effettivi iniziali. Il triplice fischio sancisce le reti inviolate e rimanda il discorso per il piazzamento play off al prosieguo del torneo.

Pareggio che va meglio ai dauni che salgono, come il Bisceglie, a quota 43 punti ma avranno la possibilità di isolarsi in vetta, vincendo il recupero di giovedì 23 febbraio con il Foggia Incedit.

Tabellini:

Manfredonia: Chironi, Conticchio, Giambuzzi, Biason, D’Aiello, Quitadamo, Bevilacqua, Salvatore, Morra, Lopez, Turitto. All.De Candia

Bisceglie: Tarolli, Barletta, Morisco, Frezzotti, Sanchez, Stele, Schirone(58’D’Argenio), Stefanini, Di Rito (58′ Bah), De Vivo (81′ Massarelli), Doukoure. All. Passiatore.

Ammoniti: Frezzotti, Morra, Sanchez

Recupero: 1’pt, 3’st

Arbitro: Sig. El Amil (Nichelino)

Assistenti: Sigg. De Marzo/ Bono (Bari)

A cura di Antonio Monaco

Fotogallery Antonio Castriotta: