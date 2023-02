Manfredonia: Rosalia Granatiero compone opera lirica “Graziella ed Alphonse”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia (Fg), 19 febbraio 2023 – La nostra concittadina nonché soprano e compositrice musicale Rosalia Granatiero, per la prima volta ha composto un’opera lirica dal titolo “Graziella ed Alphonse”, prendendo spunto dall’omonimo romanzo scritto nel 1852. Un’opera lirica moderna, quindi, una vera novità rispetto al taglio classico delle opere liriche che andrà in scena per la sua prima a Roma il 20 marzo. Essa si compone di tre atti e prevede la presenze di ben sei voci liriche, questa volta non accompagnate dalla classica orchestra ma da suoni virtuali.

Insomma una vera novità, come precisato dall’autrice, che oltre alla data di esibizione nella città eterna, prevede un’altra data a Lucera e quanto prima nella sua città Natale. Insomma, un nuovo modo di interpretare il canto e l’opera lirica, stile musical, sta nascendo e trova in Rosalia una precursice in perfetta sintonia con i naturali cambiamenti.

L’obiettivo è quello di avvicinare quanta più gente alla lirica soprattutto i giovanissimi. Non ci resta che attendere la prima esibizione a Manfredonia e nelle more un grande plauso alla compositrice, all’autrice del libretto nonché ai cantanti.

A cura di Antonio Castriotta