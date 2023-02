Nel parcheggio Zuretti a spasso con i cani: “Senza sporcare si può”

StatoQuotidiano, 19 febbraio 2023. “Grazie a chi questa sera con serenità e armonia ha partecipato a questa passeggiata a parcheggio Zuretti con i nostri amici a quattro zampe. Grazie alla polizia locale e alla polizia di stato di Foggia che in questa occasione hanno dimostrato simpatia per i nostri piccoli e di avere a cuore i loro diritti”. Lo comunica Anna Rita Melfitani, presidente dell’associazione “Guerrieri con la coda” dopo la rissa al Parcheggio Zuretti fra un uomo con il cane al guinzaglio e un rappresentante della ditta che ha in concessione il parcheggio.

“Ci auguriamo che con questa nostra passeggiata il custode del parcheggio Zuretti di Foggia possa capire che gli animali se gestiti da proprietari coscienziosi non sporcano! Grazie a tutti ne eravamo tanti!”. La questione, tuttavia, non riguarda solo il passeggio con gli animali ma ha interessato anche altri aspetti come il bando stesso, vinto dalla ditta H24, e in particolare la piazza, se sia oggetto o meno di concessione.