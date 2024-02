CARAPELLE (FOGGIA) – Un’autovettura e un mezzo agricolo si sono scontrati nel tardo pomeriggio di ieri sulla SP79, nel Foggiano, nel territorio di Carapelle.

Purtroppo c’è una vittima, il conducente dell’auto, un cittadino straniero, che è stato estratto dalle lamiere già deceduto.

Il contadino alla guida del grosso mezzo agricolo invece è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri per i rilievi e per fare chiarezza sulle cause dell’impatto.