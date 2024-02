FOGGIA – Tutto pronto per Brindisi-Foggia, match valido per la 27^ giornata di campionato di Serie C – girone C. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20:45 di oggi, lunedì 19 febbraio, presso il Franco Fanuzzi.

La precedente è stata per tutte e due una giornata che ha riservato punti: i ragazzi di Roselli hanno fermato a Castellammare di Stabia la capolista Juve Stabia sullo 0-0, mentre quelli di Cudini sono tornati alla vittoria dopo quasi due mesi con il Monopoli, superato in casa 3-2.

Osserviamo ora i probabili undici che potrebbero scendere in campo questa sera.

Brindisi-Foggia, le probabili formazioni

Brindisi (3-5-2): Saio; Gorzelewski, Merletti, Bonnin; Galazzini, Labriola, Petrucci, Speranza, Pinto; Trotta, Bunino. Allenatore: Giorgio Roselli.

Foggia (4-3-3): Perina; Salines, Ercolani, Carillo, Rizzo; Tascone, Odjer, Tenkorang (Vezzoni); Tonin (Rolando), Santaniello, Millico. Allenatore: Mirko Cudini.

Brindisi-Foggia, dove vederla

Il match sarà trasmesso in diretta TV esclusiva in chiaro su Antenna Sud, Canale 14 del Digitale Terrestre.

Come per tutti i match della Serie C NOW 2023/2024, Brindisi-Foggia è, inoltre, su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale).

Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite.

La partita sarà trasmessa su Sky Sport 254 e, giustappunto, anche in streaming su NOW (e Sky Go se clienti Sky).