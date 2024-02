Foggia. Il 20 febbraio 2024 sarà una giornata cruciale per il Pastificio Tamma, poiché le Organizzazioni Sindacali (OO.SS) e la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) aziendale hanno annunciato uno sciopero e un sit-in in risposta alle precarie condizioni di lavoro che i dipendenti lamentano da mesi.

Le maestranze del Pastificio Tamma hanno sottolineato il loro contributo costante a un aumento produttivo, impiegando numerose ore di straordinario e lavorando anche durante il periodo estivo, quando le temperature all’interno del sito raggiungevano livelli elevati. Tutto ciò è avvenuto senza un adeguato abbattimento delle temperature, nonostante i ripetuti solleciti alle autorità aziendali per migliorare le condizioni lavorative.

Uno dei punti cruciali sollevati riguarda la mancanza di prevenzione in materia di sicurezza. Nonostante la direzione dell’azienda abbia manifestato buoni intenti, ad oggi non si sono tradotti in soluzioni concrete per affrontare questo disagio, mettendo a rischio la salute e il benessere dei lavoratori.

In diversi incontri, le OO.SS e la RSU hanno richiesto un confronto sull’organizzazione del lavoro e la formazione specifica del personale. Tuttavia, tali richieste sono rimaste senza risposta, e la risposta della direzione aziendale è stata un utilizzo eccessivo e non professionale di lavoratori somministrati.

La proclamazione dello sciopero di due turni, già inviata il 2 febbraio scorso, è stata confermata in risposta alla comunicazione generica dell’azienda del 15 febbraio, la quale non ha affrontato le problematiche specifiche sollevate dai dipendenti. La mancanza di un confronto diretto sul merito delle questioni ha contribuito a intensificare il malcontento tra i lavoratori.

Il Segretario Generale di Fai Cisl, Donato Di Lella, e il Segretario Generale di Flai Cgil, Giovanni Tarantella, insieme alla RSU composta da Roberto Bonsanto, Donato Bonsanto, e Giuseppe Gattullo, hanno dichiarato che lo sciopero è l’ultima risorsa a disposizione per far sentire la voce dei lavoratori e ottenere miglioramenti significativi nelle loro condizioni di lavoro.

L’evento di sciopero sarà accompagnato da un sit-in presso il Pastificio Tamma, dove i dipendenti esprimeranno pacificamente le loro preoccupazioni e rivendicazioni. La speranza è che questo atto di protesta porti a un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte e conduca a miglioramenti tangibili nelle condizioni lavorative dei dipendenti del Pastificio Tamma. Resta da vedere come l’azienda risponderà a questa manifestazione di dissenso e se sarà disposta a negoziare per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti.