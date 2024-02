Francesca Patanè apre la terza stagione concertistica de L'Orchestra ICO "Suoni del Sud"

Foggia. L’Orchestra ICO “Suoni del Sud” inaugura la Terza stagione concertistica con una stella internazionale della lirica, il soprano Francesca Patanè, che sarà protagonista di un grande omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della sua scomparsa.

“Puccini 100” è infatti il titolo dell’evento di assoluta rilevanza artistica e culturale che Suoni del Sud ha organizzato al Teatro Giordano di Foggia per venerdì 23 febbraio alle 20.30.

L’Orchestra stabile ricorderà il compositore toscano con un programma vasto, proponendo alcune delle sue arie d’opera più celebri tratte da Madame Butterfly, Tosca, Manon Lescaut, Turandot, La Fanciulla del West, Gianni Schicchi e molte altre.

Con Patanè si esibirà Antonello Palombi, noto tenore che ha calcato i palcoscenici di alcuni dei più importanti teatri di tutto il mondo.

Sul podio ci sarà Jacopo Sipari di Pescasseroli, già direttore principale ospite della Fondazione Festival Pucciniano, attualmente è direttore artistico e fondatore di prestigiosi festival ed inoltre collabora con orchestre e produzioni liriche nazionali e internazionali.

“È con orgoglio che apriamo la terza stagione celebrando un illustre compositore italiano, uno dei più grandi della storia della musica, e ospitando un’artista acclamata, Francesca Patanè, che ha un forte legame con i melodrammi pucciniani poiché ne ha interpretato molte delle eroine. Siamo certi che il pubblico rimarrà affascinato dalla nostra proposta artistica che si inserisce nel filone delle prestigiose iniziative che quest’anno vogliono preservare e tramandare alle nuove generazioni il preziosissimo patrimonio musicale di Puccini”, annuncia Libera Granatiero, presidente di Suoni del Sud.

La Terza stagione dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud” è organizzata in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. In cartellone ci sono quindici eventi di altissimo pregio con protagonisti diversi artisti di fama internazionale. La direzione artistica è di Ettore Pellegrino.

L’ingresso in teatro è alle 20 e il biglietto per il concerto può essere acquistato al botteghino da un’ora prima o sul sito vivaticket.com. Per informazioni si può chiamare il numero 324.5912249.