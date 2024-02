Manfredonia. “Si è conclusa con un successo meraviglioso l’edizione del 2024 del Carnevale di Manfredonia, con l’ultima notte – la Notte Colorata – con migliaia di turisti provenienti dalla Puglia e oltre. I dati sono decisamente soddisfacenti, soprattutto quelli legati alla ricettività. Abbiamo notizie fondate che i B&B di Manfredonia e anche il Regio Manfredi hanno registrato il tutto esaurito nel weekend appena trascorso. Ma c’è soddisfazione anche per tante attività commerciali con conseguente ricaduta economica sulla città”.

Così a StatoQuotidiano.it il presidente della ProLoco di Manfredonia, Francesco Schiavone, all’indomani della conclusione della 70^edizione del Carnevale.

“La manifestazione doveva celebrarsi, è stato un bene per la città”

“Resto convinto che la manifestazione quest’anno doveva celebrarsi per non interrompere la storicità di questo grande evento, per mantenere la tradizione in città. Parliamo di un evento patrimonio immateriale del territorio, una straordinaria opportunità per destagionalizzare i flussi turistici”, continua Schiavone.

PIANIFICAZIONE E RISORSE

“Credo che Manfredonia meritasse una possibilità di crescita economica, come i nostri figli meritassero una manifestazione gioiosa come questa. Naturalmente, la manifestazione merita una programmazione e pianificazione strategica più adeguata, anche una ricerca di risorse economiche più congrua rispetto a quella che abbiamo dovuto e potuto gestire quest’anno”.

GLI EVENTI – SFILATA, CUGINI DI CAMPAGNA, DJ SET E NOTTE COLORATA

“Abbiamo dimostrato che questo grande evento è in grado di presentare ai turisti uno spettacolo straordinario. Una sfilata che si snoda per le vie del centro storico della città, in particolare sul lungomare. Oltre 2000 sono stati ragazzi delle nostre scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle primarie alle secondarie, che hanno messo in scena con vestiti davvero originali una bellissima sfilata”.

“Certo – continua il presidente della ProLoco di Manfredonia – bisogna assolutamente ritornare a potenziare questa sfilata con l’inserimento dei carri di cartapesta a cui siamo abituati.

Ci sono ancora delle maestranze che sarebbero capaci anche in futuro di proseguire con professionalità questa tradizione. Musica, colori, luci, allegria e tanto divertimento hanno accompagnato cittadini, turisti, e Manfredonia per oltre un mese di programmazione culminata con ‘La Notte Colorata’ di sabato scorso”.

“Tanti sono stati gli eventi: il concerto de ‘I cugini di campagna’, con Piazza Papa Giovanni XXIII gremita di gente. Ancora, i vari dj-set, con i quali abbiamo saputo delocalizzare l’evento affinché tutto il centro storico fosse coinvolto: da Largo Diomede a Piazza Mercato strapiena di giovani”.



L’IMPEGNO SOCIALE – I RINGRAZIAMENTI

“Da non dimenticare – rimarca il Presidente Francesco Schiavone – l’impegno sociale che, come associazione turistica ProLoco, abbiamo profuso. Credo sia doveroso ringraziare il gruppo de ‘I folli’, come ci siamo autodefiniti, un gruppo che è stato composto dalle migliori energie di questa città, da decine di associazioni – oltre 30 – che hanno deciso di collaborare con noi a titolo gratuito, e una serie di cittadini, che hanno lavorato con entusiasmo alla stesura di un programma ricco di sorprese”.

“Inoltre, abbiamo fatto visita agli ospiti nelle varie case di riposo della città; con i disabili abbiamo avuto tantissimo occasioni di svago, abbiamo dato rilevanza anche allo sport e soprattutto all’importante delle scuole. La nostra è stata una chiara visione di quello che può essere per questa città il Carnevale.

Non esagero se parlo di un’impresa con tanti imprevisti che abbiamo puntualmente trovato sulla nostra strada, non ultima la pioggia di domenica 11 febbraio che ha veramente messo a dura prova l’intero comitato. Noi siamo stati più duri, anche più testardi del clima”.

IL FUTURO DELLA MANIFESTAZIONE

“La sfida è lunga ed è anche difficile – dice ancora il presidente della ProLoco di Manfredonia, Francesco Schiavone – ma abbiamo il dovere come cittadini di attivare un percorso virtuoso, lavorando in sinergia per promuovere la nostra città. Ringrazio gli istituti scolastici, le famiglie che hanno animato l’evento, le associazioni dei cartapestai, le attività commerciali che hanno contribuito ad abbellire la città con l’esposizione di maschere, le associazioni di volontariato, le forze dell’ordine che hanno garantito la sicurezza e l’Amministrazione comunale – rappresentata dalla Commissione prefettizia – che ci ha dato questa possibilità. Infine un grande ringraziamento all’intera cittadinanza che si è fatta trovare pronta e preparata ad accogliere migliaia di turisti che sabato scorso hanno inondato Manfredonia”, conclude.