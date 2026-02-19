Edizione n° 5981

19 Febbraio 2026 - ore  09:10

19 Febbraio 2026 - ore  09:45

Al via 'Puglia Innovation Awards', il premio che celebra l'eccellenza e l'innovazione pugliese

PUGLIA INNOVATION AWARDS Al via ‘Puglia Innovation Awards’, il premio che celebra l’eccellenza e l’innovazione pugliese

L'iniziativa ha l’obiettivo di mettere in rete imprese, startup, istituzioni e mondo accademico per rafforzare l’ecosistema imprenditoriale regionale

Al via 'Puglia Innovation Awards', il premio che celebra l’eccellenza e l’innovazione pugliese

PH UNI FG

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

La prima edizione del Puglia Innovation Awards si terrà venerdì 20 marzo 2026 presso l’Università di Foggia – Dipartimento di Giurisprudenza. L’iniziativa, promossa da un network di realtà impegnate nella valorizzazione di innovazione, imprenditorialità e talento, ha l’obiettivo di mettere in rete imprese, startup, istituzioni e mondo accademico per rafforzare l’ecosistema imprenditoriale regionale.

Il premio è rivolto a startup e imprese con sede o operatività in Puglia, a studenti, professionisti, investitori e istituzioni interessati all’innovazione e alla sostenibilità. La giornata prevede panel, workshop e momenti di networking, con l’obiettivo di diffondere buone pratiche e favorire la crescita delle imprese.

Sono cinque le categorie premiate:

  • Rwe Green Awards: per le imprese con il maggiore impatto sulla sostenibilità ambientale, in settori come rinnovabili, efficienza energetica ed economia circolare.
  • Food Awards: per innovazioni nel settore agroalimentare, dal prodotto al packaging, fino all’efficienza logistica e all’export.
  • Tech Awards: per le imprese che sviluppano tecnologie disruptive, tra cui AI, automazione, industria 5.0 e data analytics.
  • Real Estate Awards: per soluzioni innovative e sostenibili nel settore delle costruzioni.
  • SellaLab Startup Awards: dedicato alle idee di business più innovative, presentate da studenti dell’Università di Foggia e degli ITS Green Energy Puglia e Apulia Digital.

Le aziende vincitrici riceveranno premi e riconoscimenti da Patrimoni Sella&c, mentre le startup avranno accesso a percorsi di mentoring, formazione specialistica e consulenze personalizzate.

Il Puglia Innovation Awards si propone come nuovo punto di riferimento per chi crede nell’innovazione come leva di sviluppo, offrendo visibilità alle eccellenze pugliesi e nuove opportunità di collaborazione.

Per informazioni: pugliainnovationawards.it

Lo riporta foggiatoday.it.

