BARI/MANFREDONIA. Con recente provvedimento, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha annullato l’aggiudicazione dell’appalto quinquennale del Comune di Manfredonia relativo ai “servizi di pulizia, portierato e interventi logistici”, nell’ambito della procedura CIG 9844395BBD.

La sentenza è la n. 178/2026, pubblicata il 9 febbraio 2026, e accoglie il ricorso proposto dalla società Accadueo S.r.l. contro gli atti di gara che avevano portato all’affidamento alla Gruppo Meridiano S.r.l.

La procedura era stata indetta con determina a contrarre del 13 giugno 2023 per un appalto da 3.963.600 euro (di cui 75.000 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla selezione avevano partecipato entrambe le società: Accadueo S.r.l.: 52,133 punti (tecnica) + 25,591 (economica), ribasso 17,184%, totale 77,934; Gruppo Meridiano S.r.l.: 51,303 (tecnica) + 30,00 (economica), ribasso 30,69%, totale 81,303.

Gruppo Meridiano era risultata aggiudicataria (avviso del 5 gennaio 2024), ma la gara è stata poi caratterizzata da una lunga sequenza di verifiche e contenziosi.

Dopo un primo esame di congruità, la stazione appaltante aveva ritenuto “dubbio” il costo della manodopera dichiarato dall’aggiudicataria e ne aveva disposto l’esclusione. Tuttavia, il TAR (con precedente pronuncia del 16 maggio 2024, sentenza n. 603) aveva annullato l’esclusione per vizi procedimentali legati alle modalità con cui erano state valutate le giustificazioni. A seguito di quel giudizio, la stazione appaltante ha riesaminato l’offerta e l’ha ritenuta congrua, procedendo a una nuova aggiudicazione a Gruppo Meridiano: prima con verbale del 6 novembre 2024 e poi con determinazione del Comune del 18 novembre 2024, n. 1958 (definita come “riaggiudicazione provvisoria”). Successivamente, con determinazione del 21 febbraio 2025, n. 332, è arrivata anche l’aggiudicazione “in via definitiva”, anch’essa impugnata da Accadueo con motivi aggiunti.

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata, chiarendo che – venuta meno dal 31 marzo 2023 la distinzione tra aggiudicazione provvisoria e definitiva ai fini dell’impugnazione – l’atto contestato era comunque idoneo a produrre effetti lesivi immediati sulla ricorrente e quindi immediatamente impugnabile. Il Collegio ha inoltre ritenuto tardiva (e dunque inutilizzabile ai fini della decisione) la memoria di replica depositata dalla difesa di Gruppo Meridiano il 5 settembre 2025, perché non rispettosa dei termini previsti dall’art. 73 del Codice del processo amministrativo, e perché contenente – secondo i giudici – argomenti nuovi non consentiti in quella fase.

Sul merito, la Sezione ha ritenuto fondate le censure di Accadueo, incentrate su: sottostima del costo del personale rispetto ai minimi salariali; mancata considerazione degli incrementi retributivi del CCNL di settore; tentativo di ricalibrare la sostenibilità dell’offerta facendo leva su agevolazioni contributive non utilizzabili come giustificazione per comprimere trattamenti salariali inderogabili.

Secondo il TAR, Gruppo Meridiano ha costruito l’offerta economica facendo riferimento ai livelli retributivi del CCNL Multiservizi – luglio 2022, ignorando gli aumenti previsti con decorrenza 1° luglio 2023 e quelli già programmati e conoscibili per luglio 2024 e luglio 2025, a fronte di un appalto pluriennale. Un elemento che, per i giudici, incide direttamente sul rispetto del trattamento salariale minimo e dunque sul parametro costituzionale della “giusta retribuzione” (art. 36 Cost.).

Il TAR (focus sentenza) ha richiamato il principio per cui, nelle procedure pubbliche, la verifica di anomalia deve garantire che il costo della manodopera non scenda sotto i minimi inderogabili indicati nelle tabelle ministeriali e che non sono ammesse giustificazioni rispetto ai trattamenti salariali minimi (art. 97, comma 6, d.lgs. 50/2016).

Alla luce di tali elementi, il TAR Puglia ha accolto ricorso e motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato l’aggiudicazione impugnata. La Gruppo Meridiano S.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro, oltre al recupero del contributo unificato e agli accessori di legge.