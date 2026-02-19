Edizione n° 5982

PAOLO MENDICO // Paolo Mendico, i diari della sofferenza: «Quella scuola è una prigione»
19 Febbraio 2026 - ore  09:10

NUORO AGGUATO // Tonino ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti casa: mistero sull’agguato
19 Febbraio 2026 - ore  09:45

Arriva il ciclone "Pedro": piogge e temporali, ma nel weekend torna il sole

METEO GARGANO FOGGIA Arriva il ciclone “Pedro”: piogge e temporali, ma nel weekend torna il sole

Con il passare delle ore, maggiore nuvolosità raggiungerà anche il Salento e il Golfo di Taranto, con precipitazioni in progressivo esaurimento dalla tarda serata.

Meteo, scatta l’allerta gialla: piogge e temporali sulla Puglia settentrionale

Meteo fonte: ilmeteo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Febbraio 2026
Capitanata // Capitanata-territorio //

FOGGIA – Ultime ore di maltempo sulla Puglia con il passaggio del ciclone “Pedro”, responsabile di piogge e locali temporali nella giornata di venerdì 20 febbraio. Ma il peggioramento avrà vita breve: già da domenica è atteso un deciso miglioramento con temperature in aumento e clima quasi primaverile.

Venerdì instabile: piogge tra Foggiano, Bat e Barese Secondo le previsioni del meteorologo Gaetano Genovese di 3bmeteo.com, i fenomeni interesseranno soprattutto le province centro-settentrionali della regione. Nelle ore centrali della giornata rovesci e locali temporali colpiranno in particolare: il Foggiano, la Bat, l’area metropolitana di Bari.

La giornata di sabato 21 febbraio sarà caratterizzata da diffusa nuvolosità su tutto il territorio pugliese, con qualche isolato rovescio. Dal pomeriggio, tuttavia, si apriranno ampie schiarite, segnale di un miglioramento ormai imminente. Domenica torna l’alta pressione: clima quasi primaverile.

La svolta arriverà domenica 22 febbraio, quando l’aumento della pressione atmosferica riporterà condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Il bel tempo proseguirà anche nei giorni successivi, accompagnato da un graduale aumento delle temperature.

Focus su Foggia e Gargano

Nel dettaglio: Venerdì: ancora instabilità con possibili rovesci nelle ore centrali. Sabato: alternanza di nuvole e schiarite. Domenica: ritorno dell’alta pressione con cielo sereno o poco nuvoloso. Sul Gargano le condizioni seguiranno un’evoluzione analoga, con qualche fenomeno residuo venerdì e miglioramento deciso nel corso del weekend. Le temperature saranno in progressivo aumento, con valori massimi che potranno raggiungere i 19-20°C all’inizio della prossima settimana, regalando un assaggio di primavera.

