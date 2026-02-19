Bari, nuovo dirigente al Commissariato “Bari Nuova - Carrassi”

Dal 12 febbraio 2026, la guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Bari Nuova – Carrassi” è affidata alla Dott.ssa Simona Romano, Primo Dirigente della Polizia di Stato.

La Dott.ssa Romano, laureata in giurisprudenza, vanta una lunga e consolidata esperienza nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Entrata in servizio nel giugno 2005, ha ricoperto incarichi di rilievo presso la Questura di Napoli e ha diretto il Reparto Prevenzione Crimine di Torino.

Dall’agosto 2018 è stata assegnata alla Direzione Centrale Anticrimine – Servizio Controllo del Territorio, dove ha conseguito risultati significativi che le hanno permesso di essere promossa a Primo Dirigente a partire dal 1° gennaio 2026.

Il Questore di Bari e i colleghi hanno rivolto alla Dott.ssa Romano i migliori auguri di buon lavoro, sottolineando come la sua professionalità e competenza rappresenteranno un valore aggiunto per la sicurezza dei cittadini.