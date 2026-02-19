Edizione n° 5981

BALLON D'ESSAI

PAOLO MENDICO // Paolo Mendico, i diari della sofferenza: «Quella scuola è una prigione»
19 Febbraio 2026 - ore  09:10

CALEMBOUR

NUORO AGGUATO // Tonino ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti casa: mistero sull’agguato
19 Febbraio 2026 - ore  09:45

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // San Severo // Basket Serie B Nazionale, San Severo ospita Chiusi

BASKET SERIE B Basket Serie B Nazionale, San Severo ospita Chiusi

San Severo, reduce da una sconfitta in trasferta contro Imola, resta comunque un avversario pericoloso grazie alla sua energia

Basket Serie B Nazionale, San Severo ospita Chiusi

Allianz Pazienza contro Imola

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Febbraio 2026
San Severo // Sport //

Chiusi non vuole fermarsi. Reduce da cinque vittorie consecutive, l’Umana San Giobbe affronta questa sera il Palasport Falcone e Borsellino di San Severo, palla a due alle 20:30, con arbitri Schena di Castellana Grotte, Caldarola di Ruvo di Puglia e Serse di Brindisi. L’obiettivo è dare continuità al momento positivo e riscattare la sconfitta subita in casa nel girone di andata.

Coach Nicolas Zanco sottolinea l’importanza della concentrazione: “Dovremo fare una partita molto attenta, limitando le palle perse, evitando forzature in attacco e minimizzando gli errori nella transizione difensiva, perché ogni punto facile concesso a San Severo può diventare pericoloso e difficile da recuperare”.

San Severo, reduce da una sconfitta in trasferta contro Imola, resta comunque un avversario pericoloso grazie alla sua energia, intensità e giocatori capaci di creare vantaggi immediati. Zanco ricorda che la squadra chiusina ha cambiato fisionomia rispetto all’andata: “Con il recupero di Molinaro e la presenza dei giocatori nei ruoli corretti, possiamo gestire meglio il ritmo e affrontare i momenti critici con maggiore lucidità”.

La sfida di stasera rappresenta quindi un test importante per confermare la forza della San Giobbe e continuare a scalare la classifica del campionato di Serie B Nazionale.

Lo riporta sport.quotidiano.net.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO