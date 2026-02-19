Basket Serie B Nazionale, San Severo ospita Chiusi

Chiusi non vuole fermarsi. Reduce da cinque vittorie consecutive, l’Umana San Giobbe affronta questa sera il Palasport Falcone e Borsellino di San Severo, palla a due alle 20:30, con arbitri Schena di Castellana Grotte, Caldarola di Ruvo di Puglia e Serse di Brindisi. L’obiettivo è dare continuità al momento positivo e riscattare la sconfitta subita in casa nel girone di andata.

Coach Nicolas Zanco sottolinea l’importanza della concentrazione: “Dovremo fare una partita molto attenta, limitando le palle perse, evitando forzature in attacco e minimizzando gli errori nella transizione difensiva, perché ogni punto facile concesso a San Severo può diventare pericoloso e difficile da recuperare”.

San Severo, reduce da una sconfitta in trasferta contro Imola, resta comunque un avversario pericoloso grazie alla sua energia, intensità e giocatori capaci di creare vantaggi immediati. Zanco ricorda che la squadra chiusina ha cambiato fisionomia rispetto all’andata: “Con il recupero di Molinaro e la presenza dei giocatori nei ruoli corretti, possiamo gestire meglio il ritmo e affrontare i momenti critici con maggiore lucidità”.

La sfida di stasera rappresenta quindi un test importante per confermare la forza della San Giobbe e continuare a scalare la classifica del campionato di Serie B Nazionale.

