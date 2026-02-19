Beppe Signori a Manfredonia per il “Sì” al referendum: “La mia vicenda vi farà riflettere”

MANFREDONIA – Auditorium gremito e clima di grande attenzione, questa sera a Palazzo dei Celestini a Manfredonia, per l’incontro pubblico dedicato al referendum sulla Giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Ospite d’eccezione Beppe Signori, ex attaccante di Foggia, Lazio, Bologna e della Nazionale italiana, intervenuto per sostenere le ragioni del “Sì” e raccontare la propria esperienza giudiziaria.

L’iniziativa, promossa dal comitato locale per il “Sì”, ha richiamato numerosi cittadini, curiosi di ascoltare dal vivo una delle figure più amate della storia calcistica foggiana. Signori, protagonista indimenticato della Zemanlandia e vicecampione del mondo con l’Italia nel 1994, ha scelto Manfredonia per tornare a parlare pubblicamente di una vicenda che ha segnato profondamente la sua vita personale e professionale.

“Vi racconterò la mia vicenda giudiziaria. La mia storia vi farà capire”, aveva annunciato nei giorni scorsi sui social. E così è stato. Nel corso dell’incontro, l’ex centravanti ha ripercorso le tappe dell’inchiesta sul cosiddetto “calcioscommesse”, avviata nel 2011 dalla Procura di Cremona, che lo aveva visto coinvolto.

Signori ha ricordato in questi mesi le conseguenze sportive e mediatiche di quell’indagine: la squalifica di cinque anni e la radiazione in sede federale, poi cancellata nel giugno 2021 dal presidente della Figc, Gabriele Gravina. Sul piano penale, il procedimento si era concluso nel dicembre 2020 con la dichiarazione di prescrizione del reato, mentre nei processi celebrati a Piacenza e Modena l’ex attaccante era stato assolto dalle accuse relative a presunte combine.

“Non ho mai truccato alcuna partita”, ha sempre ribadito Signori, sottolineando il peso umano di dieci anni di vicenda giudiziaria e mediatica.

Beppe Signori: “Ho brindato alla mia innocenza. I miei figli la mia forza nei momenti più bui”

Dopo anni segnati da accuse, titoli di giornale e un lungo percorso giudiziario, Beppe Signori è tornato a parlare pubblicamente a Manfredonia, ripercorrendo il periodo più difficile della sua vita. Lo ha fatto con parole cariche di emozione, mettendo al centro non solo la propria vicenda personale, ma soprattutto l’impatto umano e psicologico che quella tempesta mediatica ha avuto su di lui e sulla sua famiglia.

«Dopo aver passato quasi tutti i giornali d’Italia», racconta, «mi è capitata l’opportunità di fare una riflessione». Un riferimento evidente alla lunga esposizione mediatica che lo ha visto protagonista, suo malgrado, per anni. Un’esposizione che, come sottolinea, è andata ben oltre l’aspetto giudiziario, investendo in pieno la sua dimensione privata.

Signori parla di “tanta sofferenza”, non solo sul piano economico – «ho comprato tante intercettazioni, non ho neanche una telefonata», osserva con amarezza – ma soprattutto su quello psicologico. È qui che il racconto si fa più intimo. «Chi come me è papà e ha dei figli a casa, ovviamente il mio obiettivo era quello di dare una risposta a loro», spiega. Il peso più grande, confessa, non è stato tanto difendere la propria immagine pubblica, quanto affrontare lo sguardo dei figli, il loro senso di smarrimento.

«Pensavano di aver pagato di più, che c’era qualcosa di meno chiaro, e quindi mi sentivo in colpa perché in qualche modo, da papà, non ero riuscito a difendermi». Parole che restituiscono la fragilità di un uomo prima ancora che di un ex campione. La responsabilità di padre, in quei momenti, si è trasformata in una ferita profonda.

Eppure, proprio i figli sono stati la sua ancora. «Credo che abbiano avuto un aspetto fondamentale sotto ogni punto di vista», afferma. Un sostegno che gli ha impedito di cedere nei momenti più difficili. Signori non nasconde di aver compreso quanto possano essere devastanti certe situazioni: «Quando leggo di persone che purtroppo compiono gesti estremi, li posso anche capire». Un passaggio delicato, che evidenzia quanto la pressione mediatica e giudiziaria possa incidere sull’equilibrio mentale di chi la subisce.

Il riferimento è chiaro: nei momenti di isolamento e di esposizione pubblica costante, senza un sostegno solido si rischia di perdere lucidità. «Se non sei forte mentalmente in quei momenti, sei capace di affrontare qualsiasi tipo di situazione», osserva, lasciando intendere quanto sia stato sottile il confine tra resistenza e crollo. Con una punta di ironia amara, ricorda quando gli amici lo chiamavano “il Beppe Signori dei titoli sui giornali”. Un’espressione che fotografa l’accanimento mediatico subito. Oggi, però, rivendica con orgoglio un altro significato di quel nome: «Ho avuto la fortuna, nel 2021, di poter brindare alla mia innocenza davanti a tutti». Signori allarga poi lo sguardo oltre la propria esperienza: «Sono vicino a tutte quelle famiglie che vivono situazioni come ho vissuto io». Dopo aver consultato dati e statistiche, racconta di essersi reso conto che sono molte le persone coinvolte in vicende giudiziarie lunghe e dolorose, spesso accompagnate da un giudizio mediatico anticipato rispetto a quello dei tribunali.

Il suo pensiero va a chi «ha subito un’ingiustizia e alle loro famiglie», sottolineando come la sofferenza non colpisca solo il diretto interessato, ma si estenda a tutto il nucleo familiare. Infine, il riferimento al suo libro, Fuori Gioco, e al docufilm che raccontano la sua storia. Un modo per fissare nero su bianco una versione dei fatti vissuta in prima persona, con l’intento di lasciare una testimonianza che vada oltre i titoli e le semplificazioni.

Ad aprire i lavori è stato l’onorevole Giandiego Gatta, che ha inquadrato l’appuntamento nel percorso informativo sul referendum. Sono poi intervenuti Pasquale Rinaldi, presidente del comitato per il “Sì” ed ex docente di Diritto costituzionale all’Università di Foggia, gli avvocati Gianfranco Di Sabato e Michele Arena – membri della Camera Penale di Foggia – e l’avvocato Vincenzo Pece.

Nel corso della serata sono stati affrontati i temi centrali del referendum, con particolare riferimento alle garanzie processuali, alla durata dei procedimenti e al rapporto tra giustizia e opinione pubblica. L’esperienza personale di Signori è stata presentata come testimonianza diretta delle criticità del sistema.

