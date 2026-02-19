Edizione n° 5982

Home // Foggia // Bonifica ex discariche Agecos e Frisoli, il Comune approva il conto finale

BONIFICA DISCARICHE Bonifica ex discariche Agecos e Frisoli, il Comune approva il conto finale

Si avvia alla conclusione l’iter amministrativo relativo al Piano di caratterizzazione delle ex discariche Agecos e Frisoli in località Passo Breccioso

Bonifica ex discariche Agecos e Frisoli, il Comune approva il conto finale

Ex discarica Frisoli - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
19 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Si avvia alla conclusione l’iter amministrativo relativo al Piano di caratterizzazione delle ex discariche Agecos e Frisoli in località Passo Breccioso. Con determinazione dirigenziale del 19 febbraio 2026, il Comune di Foggia ha approvato il conto finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione nell’ambito del finanziamento P.O.R. Puglia FESR 2014-2020, Asse VI, Azione 6.2, dedicato alla bonifica delle aree inquinate

Un intervento da oltre 1,1 milioni di euro
L’operazione rientra nel programma regionale per la tutela ambientale ed è stata finanziata per un importo complessivo di 1.137.840,85 euro. Il progetto ha riguardato l’esecuzione del Piano di caratterizzazione delle due ex discariche di rifiuti solidi urbani, passaggio fondamentale per definire lo stato di contaminazione dei suoli e predisporre eventuali interventi di risanamento.

I lavori erano stati affidati al raggruppamento temporaneo di imprese Arace Laboratori S.r.l. e Geoprove S.r.l., con contratto sottoscritto nell’ottobre 2020.

Con la recente determinazione, il dirigente dell’Area Ambiente, ing. Saverio Pio Longo, ha approvato: il libretto delle misure, il registro di contabilità, lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione.

La documentazione trasmessa dal direttore dei lavori certifica la regolare esecuzione delle attività di caratterizzazione, con validazione dei risultati analitici da parte di ARPA Puglia. Dal conto finale emerge un credito residuo a favore della ditta esecutrice pari a 28.196,77 euro, comprensivi di IVA al 10%. La liquidazione avverrà con successivo provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva e degli adempimenti previsti dalla normativa antimafia.

L’approvazione del conto finale rappresenta un passaggio amministrativo determinante verso la chiusura dell’intervento, inserito nel più ampio percorso di messa in sicurezza e risanamento ambientale delle aree ex discarica della città. La caratterizzazione costituisce infatti la base tecnico-scientifica per eventuali successive operazioni di bonifica, contribuendo alla riqualificazione ambientale del sito di Passo Breccioso e alla tutela della salute pubblica.

A cura di Giovanna Tambo.

