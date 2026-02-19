MANFREDONIA – Dopo quanto accaduto durante la “Golden Night” di martedì 17 febbraio, nell’ambito della 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia, arriva la decisione di rafforzare i controlli in occasione della prossima sfilata di sabato 21 febbraio.

E’ quanto si apprende da una raccolta dati di StatoQuotidiano.it

Nel corso della serata di martedì si sono infatti registrati casi di ragazzi in evidente stato di ubriachezza. In un episodio, particolarmente grave, un giovane sarebbe stato soccorso e trasportato in ospedale per un coma etilico. Situazioni che hanno acceso i riflettori sulla necessità di maggiori misure di prevenzione e sicurezza durante gli eventi della manifestazione.

Alla luce di quanto accaduto, gli organizzatori avrebbero comunicato che sabato saranno effettuati controlli con alcoltest sia alla partenza della sfilata sia lungo l’intero itinerario, come già avvenuto nelle precedenti edizioni. L’obiettivo è chiaro: garantire la sicurezza dei partecipanti e il corretto svolgimento della manifestazione, tutelando lo spirito festoso e inclusivo del Carnevale.

Intanto, si segnalano voci di risse tra giovanissimi, sempre nella sera della sfilata dello scorso martedì 17 febbraio.