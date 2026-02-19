SAN GIOVANNI ROTONDO – Circa 1.300 lavoratori dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (infermieri, tecnici di laboratorio, ostetriche e operatori socio sanitari) hanno dato mandato ai propri legali per depositare altrettanti decreti ingiuntivi presso il Tribunale del Lavoro di Foggia. La decisione segue il mancato adeguamento economico previsto dal CCNL 2022/2024 e il mancato pagamento degli arretrati contrattuali spettanti al personale.

Le segreterie territoriali di FP Cgil, FP Cisl, UIL Fpl, Fials e Nursing Up denunciano il comportamento della direzione generale, sottolineando come tali somme siano legittimamente dovute e spesso consistenti, superando in molti casi diverse migliaia di euro e incidendo sul bilancio familiare dei lavoratori.

Nonostante ripetute sollecitazioni, l’azienda non ha fornito riscontri concreti né tempi certi per l’erogazione di quanto dovuto. Per tutelare ciascun dipendente, le organizzazioni sindacali hanno quindi deciso di procedere con i decreti ingiuntivi. Come spiegano i sindacati: “Non è accettabile che eventuali contenziosi economici o ritardi nei rapporti finanziari tra azienda e Regione ricadano sui dipendenti.”

Per domani è previsto un incontro allargato con tutto il gruppo dirigente aziendale per definire ulteriori azioni di mobilitazione a tutela dei lavoratori della struttura.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.