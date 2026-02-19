SAN GIOVANNI ROTONDO – Si alza lo scontro tra sindacati e vertici della Casa Sollievo della Sofferenza. FP CGIL, FP CISL, UIL FPL, FIALS e Nursing Up annunciano azioni legali per il mancato adeguamento economico previsto dal CCNL 2022/2024 e per il mancato pagamento degli arretrati contrattuali dovuti al personale. Secondo quanto riferito dalle segreterie territoriali, sarebbero pronti circa 1.300 decreti ingiuntivi, con l’obiettivo di tutelare singolarmente lavoratrici e lavoratori e ottenere un provvedimento giudiziale “immediatamente esecutivo” per il recupero delle somme maturate.

“Importi significativi, spesso migliaia di euro”

Le organizzazioni sindacali parlano di cifre “legittimamente spettanti” perché legate a un contratto nazionale sottoscritto e vigente. Per ciascun dipendente, sostengono, si tratterebbe di importi rilevanti, in molti casi “superiori a diverse migliaia di euro”, con ricadute dirette sul bilancio familiare.

Nonostante “ripetute sollecitazioni”, i sindacati affermano che dall’Azienda non sarebbero arrivati “riscontri concreti” né una calendarizzazione certa per l’erogazione di adeguamenti e arretrati.

Nel comunicato unitario, FP CGIL, FP CISL, UIL FPL, FIALS e Nursing Up definiscono “grave e irrispettoso” l’atteggiamento attribuito alla Direzione Generale, sottolineando che i dipendenti garantiscono quotidianamente “servizi sanitari di elevata complessità”, continuità assistenziale e professionalità. Da qui la decisione assunta in una riunione unitaria: dare mandato ai legali per il deposito dei decreti ingiuntivi, scelta ritenuta “inevitabile” davanti all’assenza di risposte e alla mancata volontà di affrontare la vertenza.

Nel testo diffuso dalle sigle sindacali viene chiesto anche un “momento di trasparenza istituzionale”. I sindacati parlano di un “rimpallo di responsabilità” tra management e istituzioni regionali e ribadiscono che eventuali contenziosi economici o ritardi nei rapporti finanziari tra Azienda e Regione non possono ricadere sui dipendenti. Per venerdì è previsto un incontro allargato al gruppo dirigente aziendale per condividere e definire ulteriori iniziative. La vertenza, chiariscono le organizzazioni sindacali, non si fermerebbe al piano giudiziario ma richiederebbe “un’iniziativa sindacale forte e visibile”.

“La misura è colma”, è la linea ribadita nel comunicato: i sindacati ritengono esaurito ogni ulteriore margine di attesa senza risposte e chiedono “un immediato cambio di passo” da parte di management e istituzioni competenti, per garantire il pieno rispetto degli obblighi contrattuali.