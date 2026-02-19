Edizione n° 5982

BALLON D'ESSAI

PAOLO MENDICO // Paolo Mendico, i diari della sofferenza: «Quella scuola è una prigione»
19 Febbraio 2026 - ore  09:10

CALEMBOUR

NUORO AGGUATO // Tonino ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti casa: mistero sull’agguato
19 Febbraio 2026 - ore  09:45

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Casa Sollievo della Sofferenza, sindacati pronti a 1.300 decreti ingiuntivi: “Non riconosciuto il CCNL 2022-2024”

CRISI CASA SOLLIEVO Casa Sollievo della Sofferenza, sindacati pronti a 1.300 decreti ingiuntivi: “Non riconosciuto il CCNL 2022-2024”

Nonostante “ripetute sollecitazioni”, i sindacati affermano che dall’Azienda non sarebbero arrivati “riscontri concreti”

Casa Sollievo disdice il CCNL Sanità Pubblica, esplode la protesta dei lavoratori

PASSATA PROTESTA DIPENDENTI CASA SOLLIEVO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Febbraio 2026
Cronaca // Gargano //

SAN GIOVANNI ROTONDO – Si alza lo scontro tra sindacati e vertici della Casa Sollievo della Sofferenza. FP CGIL, FP CISL, UIL FPL, FIALS e Nursing Up annunciano azioni legali per il mancato adeguamento economico previsto dal CCNL 2022/2024 e per il mancato pagamento degli arretrati contrattuali dovuti al personale. Secondo quanto riferito dalle segreterie territoriali, sarebbero pronti circa 1.300 decreti ingiuntivi, con l’obiettivo di tutelare singolarmente lavoratrici e lavoratori e ottenere un provvedimento giudiziale “immediatamente esecutivo” per il recupero delle somme maturate.

“Importi significativi, spesso migliaia di euro”

Le organizzazioni sindacali parlano di cifre “legittimamente spettanti” perché legate a un contratto nazionale sottoscritto e vigente. Per ciascun dipendente, sostengono, si tratterebbe di importi rilevanti, in molti casi “superiori a diverse migliaia di euro”, con ricadute dirette sul bilancio familiare.

Nonostante “ripetute sollecitazioni”, i sindacati affermano che dall’Azienda non sarebbero arrivati “riscontri concreti” né una calendarizzazione certa per l’erogazione di adeguamenti e arretrati.

Nel comunicato unitario, FP CGIL, FP CISL, UIL FPL, FIALS e Nursing Up definiscono “grave e irrispettoso” l’atteggiamento attribuito alla Direzione Generale, sottolineando che i dipendenti garantiscono quotidianamente “servizi sanitari di elevata complessità”, continuità assistenziale e professionalità. Da qui la decisione assunta in una riunione unitaria: dare mandato ai legali per il deposito dei decreti ingiuntivi, scelta ritenuta “inevitabile” davanti all’assenza di risposte e alla mancata volontà di affrontare la vertenza.

Nel testo diffuso dalle sigle sindacali viene chiesto anche un “momento di trasparenza istituzionale”. I sindacati parlano di un “rimpallo di responsabilità” tra management e istituzioni regionali e ribadiscono che eventuali contenziosi economici o ritardi nei rapporti finanziari tra Azienda e Regione non possono ricadere sui dipendenti. Per venerdì è previsto un incontro allargato al gruppo dirigente aziendale per condividere e definire ulteriori iniziative. La vertenza, chiariscono le organizzazioni sindacali, non si fermerebbe al piano giudiziario ma richiederebbe “un’iniziativa sindacale forte e visibile”.

“La misura è colma”, è la linea ribadita nel comunicato: i sindacati ritengono esaurito ogni ulteriore margine di attesa senza risposte e chiedono “un immediato cambio di passo” da parte di management e istituzioni competenti, per garantire il pieno rispetto degli obblighi contrattuali.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO