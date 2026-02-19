MANFREDONIA – Il Comune compie un nuovo passo procedurale verso l’aggiornamento della pianificazione urbanistica. Con determinazione dirigenziale n. 433 del 19 febbraio 2026, il Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile approva lo schema di contratto per il servizio di progettazione e pianificazione finalizzato all’adeguamento del PRG al PPTR e alle varianti al PRG legate alla riduzione del consumo di suolo, con particolare riferimento a “fronte mare” e “centro storico”.

Nella relazione istruttoria, il Responsabile Unico del Progetto, arch. Ciro Salvemini, ricorda che il servizio era stato affidato con precedente determinazione (n. 2246 del 21 novembre 2025) a un operatore economico in forma di RTP: mandatario l’arch. Gianluca Andreassi (Bari) e mandanti indicati nell’atto.

Il documento riporta anche i valori economici dell’offerta: 94.000 euro (oltre IVA e cassa), per un totale complessivo indicato in 119.267,20 euro.

La determinazione del 19 febbraio non rinegozia contenuti tecnici, ma svolge un passaggio essenziale: l’ufficio ha predisposto lo schema contrattuale e l’Ente lo approva “prima della relativa stipula”, rendendolo parte integrante del provvedimento.

Nel testo viene anche attestata l’assenza di conflitti d’interesse o incompatibilità, con richiami alle norme in materia di trasparenza e anticorruzione. La parte dispositiva prevede, oltre all’approvazione dello schema, l’obbligo di pubblicazione: l’atto viene ritenuto “rilevante” ai fini dell’amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, con pubblicazione all’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, anche in coerenza con le previsioni del d.lgs. 36/2023.

È un passaggio che segna il consolidamento formale di un affidamento che punta a incidere su scelte strutturali: adeguare lo strumento urbanistico generale alle previsioni del Piano paesaggistico regionale, e parallelamente intervenire sulle varianti che mirano a contenere il consumo di suolo, con un focus su due aree “sensibili” della città – la fascia costiera e il cuore storico.