Edizione n° 5982

BALLON D'ESSAI

SIGNORI MANFREDONIA // Beppe Signori a Manfredonia per il “Sì” al referendum: “La mia vicenda vi farà riflettere”
19 Febbraio 2026 - ore  20:33

CALEMBOUR

NUORO AGGUATO // Tonino ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti casa: mistero sull’agguato
19 Febbraio 2026 - ore  09:45

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Comune Manfredonia. Ok schema di contratto per l’adeguamento del PRG al PPTR e le varianti “consumo suolo” (fronte mare e centro storico)

"CONSUMO SUOLO" Comune Manfredonia. Ok schema di contratto per l’adeguamento del PRG al PPTR e le varianti “consumo suolo” (fronte mare e centro storico)

Approvato lo schema di contratto per il servizio di progettazione e pianificazione finalizzato all’adeguamento del PRG al PPTR e alle varianti al PRG

Comune Manfredonia. “Ambiti d’intervento” e variante al PRG: via alla formalizzazione

Variante al PRG - immagine d'archivio 13.01.2026

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
19 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Il Comune compie un nuovo passo procedurale verso l’aggiornamento della pianificazione urbanistica. Con determinazione dirigenziale n. 433 del 19 febbraio 2026, il Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile approva lo schema di contratto per il servizio di progettazione e pianificazione finalizzato all’adeguamento del PRG al PPTR e alle varianti al PRG legate alla riduzione del consumo di suolo, con particolare riferimento a “fronte mare” e “centro storico”.

Nella relazione istruttoria, il Responsabile Unico del Progetto, arch. Ciro Salvemini, ricorda che il servizio era stato affidato con precedente determinazione (n. 2246 del 21 novembre 2025) a un operatore economico in forma di RTP: mandatario l’arch. Gianluca Andreassi (Bari) e mandanti indicati nell’atto.

Il documento riporta anche i valori economici dell’offerta: 94.000 euro (oltre IVA e cassa), per un totale complessivo indicato in 119.267,20 euro.

La determinazione del 19 febbraio non rinegozia contenuti tecnici, ma svolge un passaggio essenziale: l’ufficio ha predisposto lo schema contrattuale e l’Ente lo approva “prima della relativa stipula”, rendendolo parte integrante del provvedimento.

Nel testo viene anche attestata l’assenza di conflitti d’interesse o incompatibilità, con richiami alle norme in materia di trasparenza e anticorruzione. La parte dispositiva prevede, oltre all’approvazione dello schema, l’obbligo di pubblicazione: l’atto viene ritenuto “rilevante” ai fini dell’amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, con pubblicazione all’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, anche in coerenza con le previsioni del d.lgs. 36/2023. 

È un passaggio che segna il consolidamento formale di un affidamento che punta a incidere su scelte strutturali: adeguare lo strumento urbanistico generale alle previsioni del Piano paesaggistico regionale, e parallelamente intervenire sulle varianti che mirano a contenere il consumo di suolo, con un focus su due aree “sensibili” della città – la fascia costiera e il cuore storico.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO