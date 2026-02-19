Criptovalute, evasione e autoriciclaggio: sequestro da 650mila euro nel Foggiano

FOGGIA – Un sistema articolato di evasione fiscale e autoriciclaggio attraverso l’utilizzo di criptovalute è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Foggia, che ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza per oltre 650mila euro.

Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia e successivamente convalidato dal Gip del Tribunale locale, riguarda un soggetto residente in provincia, attualmente indagato per omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, autoriciclaggio e indebita percezione di misure di sostegno pubblico.

L’operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia, con il supporto del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato avrebbe accumulato ingenti capitali attraverso operazioni di trading in criptovalute, omettendo di dichiarare le relative plusvalenze. Le Fiamme Gialle hanno individuato diversi wallet digitali con volumi significativi di movimentazioni riconducibili direttamente o indirettamente al soggetto. Particolarmente rilevante sarebbe stata una tecnica basata su “inscription” di frazioni di Bitcoin (Satoshi), una forma di personalizzazione che rende tali frazioni infungibili e successivamente commercializzabili a un prezzo superiore rispetto al valore nominale.

Parte dei proventi illeciti sarebbe stata reinvestita nell’acquisto di un immobile di pregio, di un’autovettura di elevata cilindrata e in ulteriore criptovaluta. Gli accertamenti forensi, condotti con software specialistici in dotazione al Corpo, avrebbero inoltre evidenziato l’utilizzo di servizi di “mixing” per criptovalute, strumenti impiegati per offuscare la tracciabilità delle operazioni e ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari. Parallelamente, le indagini avrebbero accertato l’indebita percezione di misure di sostegno economico, tra cui reddito di cittadinanza, reddito di emergenza e assegno di inclusione. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, l’indagato non può essere considerato colpevole fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.