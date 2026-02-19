FOGGIA – L’emergenza delle guardie mediche in provincia di Foggia finisce al centro di un confronto istituzionale allargato. Lunedì mattina si è riunita la Delegazione Trattante Aziendale per affrontare le criticità legate alla copertura dei turni di Continuità Assistenziale in diverse sedi del territorio.

Al tavolo, oltre al Commissario straordinario della ASL e alle organizzazioni sindacali della medicina generale, anche i sindaci e gli assessori dei Comuni di Orta Nova, Peschici, Torremaggiore e Apricena, a testimonianza di una preoccupazione condivisa per la tenuta del servizio nei centri della Capitanata.

A esprimere soddisfazione per il clima di collaborazione è stato il segretario provinciale FIMMG per il settore Continuità Assistenziale, Francesco Nardelli, che ha sottolineato l’importanza dell’unità di intenti emersa durante l’incontro. «È rassicurante sapere che i cittadini, attraverso i loro sindaci, ritengano essenziale il presidio di Continuità Assistenziale e che le Amministrazioni Comunali si stiano impegnando attivamente per cercare soluzioni al problema della scopertura dei turni», ha dichiarato. Nardelli ha inoltre ringraziato il Commissario straordinario Antonio Nigri per l’interlocuzione «costruttiva e costante» e per le note già inviate al Dipartimento regionale con l’obiettivo di migliorare il servizio.

Sul piano più ampio della riorganizzazione del sistema è intervenuto anche Dauno Morlino, componente FIMMG della Delegazione Trattante Regionale, che ha accolto con favore le intese raggiunte a livello locale tra ASL, Comuni e organizzazioni sindacali. Morlino ha auspicato l’avvio in tempi brevi della discussione regionale e di un percorso concreto di riorganizzazione complessiva della Continuità Assistenziale, nell’ambito della nuova cornice del Ruolo Unico della medicina generale.

Particolare attenzione è stata dedicata al coinvolgimento dei giovani medici. Secondo Morlino, occorre superare le rigidità contrattuali che oggi ne limitano il pieno impiego, valorizzando il loro contributo al sistema sanitario. In passato – ha ricordato – grazie a un’interlocuzione con l’allora assessore regionale Raffaele Piemontese, erano state individuate soluzioni tampone che avevano consentito ai giovani medici di contribuire a tempo pieno alla copertura del servizio: un precedente che, nell’attuale fase di difficoltà, potrebbe essere ripreso e adattato al nuovo contesto. L’obiettivo condiviso resta uno: garantire ai cittadini un presidio essenziale come la guardia medica, soprattutto nei centri più esposti alla carenza di personale. La sfida ora si sposta sul piano regionale, dove si attendono decisioni rapide per trasformare le intenzioni in atti concreti.