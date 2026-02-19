FOGGIA – Ufficialmente disoccupato e beneficiario di misure di sostegno pubblico come il reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza e l’assegno di inclusione. In realtà, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, avrebbe realizzato ingenti profitti attraverso operazioni speculative in criptovalute, omettendo di dichiarare al Fisco le plusvalenze maturate e reinvestendo parte dei proventi in beni di lusso.

È quanto emerso da un’indagine condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma. I militari hanno eseguito un sequestro preventivo per oltre 650mila euro nei confronti di un 50enne foggiano, ora indagato per omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio.

Il meccanismo: Bitcoin “personalizzati” per aumentarne il valore

Secondo gli investigatori, l’uomo avrebbe sfruttato una particolare tecnica nota come “inscription”, una modalità di personalizzazione delle criptovalute che, finora, era stata applicata prevalentemente ad altri asset digitali come gli NFT o a criptovalute più flessibili dal punto di vista tecnico.

“Possiamo definirlo un caso unico in Europa nel suo genere – spiega il tenente colonnello t.SPEF Giovanni Andriani –. L’indagato ha utilizzato l’inscription direttamente su Bitcoin, una criptovaluta notoriamente più rigida nella sua struttura rispetto ad altre. Proprio questa caratteristica rende l’operazione particolarmente innovativa”.

Il meccanismo può essere spiegato con un esempio semplice: è come dividere una banconota da 10 euro in mille parti da un centesimo ciascuna e successivamente “personalizzare” ogni singola unità. In questo modo, ciò che era un bene fungibile – identico a tutti gli altri – diventa non fungibile, assumendo un valore potenzialmente superiore rispetto a quello nominale. Reiterando questo processo, l’indagato sarebbe riuscito a moltiplicare esponenzialmente i guadagni, generando plusvalenze di importo rilevante.

Wallet, mixing e flussi offuscati

Le Fiamme Gialle sono risalite all’uomo attraverso l’analisi di diversi wallet digitali caratterizzati da movimentazioni significative. L’analisi forense, condotta con software specialistici in dotazione alla componente speciale del Corpo, ha consentito di ricostruire i flussi finanziari e quantificare le plusvalenze non dichiarate.

Gli investigatori hanno inoltre accertato l’utilizzo di servizi di “mixing”, strumenti impiegati per offuscare la tracciabilità delle operazioni in criptovaluta e ostacolare l’identificazione dell’origine e della destinazione dei fondi. Tali strumenti, secondo l’accusa, sarebbero stati funzionali a condotte di autoriciclaggio e alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Parte dei proventi illeciti sarebbe stata reinvestita nell’acquisto di un immobile di pregio, di un’autovettura di elevata cilindrata e in ulteriori criptovalute, delineando uno stile di vita incompatibile con la condizione di disoccupazione dichiarata.

Parallelamente, le indagini hanno evidenziato che l’uomo continuava a percepire misure di sostegno pubblico, benefici che – alla luce delle entrate derivanti dall’attività in criptovalute – sarebbero risultati indebiti.

L’operazione rappresenta uno dei primi casi in Italia – e, secondo gli investigatori, in Europa – in cui la tecnica dell’inscription applicata ai Bitcoin viene contestata nell’ambito di un procedimento per reati fiscali e autoriciclaggio, aprendo un nuovo fronte nelle attività di contrasto alle frodi digitali e all’evasione nel settore delle criptovalute. Lo riporta fanpage.it