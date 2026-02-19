Il progetto “DesTEENazione – Desideri in Azione” porta i giovani di Foggia al centro dell’attenzione. Lunedì 23 febbraio 2026, dalle 11.30 alle 14.30 in piazza Italia, educatrici e operatrici saranno presenti con un gazebo per incontrare ragazze e ragazzi, ascoltare le loro storie, desideri e bisogni, e coinvolgerli in un’attività interattiva finalizzata a raccogliere i loro “Desideri in Azione”. Tematiche affrontate: utilizzo degli spazi, luoghi di incontro, futuro, lavoro, relazioni e partecipazione alla vita cittadina.

La seconda uscita è prevista venerdì 27 febbraio dalle 16.00 alle 21.00 in piazzale Anna De Lauro Matera, presso la Città del Cinema, per continuare il percorso di ascolto e coinvolgimento.

Gli Spazi Multifunzionali di “DesTEENazione” sono promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzati nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027, gestiti dall’ATS composta dalle cooperative Medtraining, SocialService, La Rosa dei Venti e Kaleidos. La sede operativa è presso il Centro Polifunzionale di Quartiere “Don Michele De Paolis” in via Alfredo Petrucci snc.

Destinatari del progetto sono ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 21 anni e i loro nuclei familiari. L’iniziativa mira a promuovere autonomia, partecipazione e inclusione sociale, affrontando il disagio adolescenziale tramite laboratori esperienziali, attività di gruppo, supporto scolastico, percorsi formativi sulle competenze sociali e relazionali, educativa di strada e coinvolgimento delle scuole, rendendo i giovani protagonisti del progetto.

Lo Spazio Multifunzionale è aperto tutti i giorni con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì 09.00–13.00; lunedì–sabato 16.00–21.00.

Pre-iscrizioni e contatti: Modulo online, desteenazione@comune.foggia.it, 377.3694493.