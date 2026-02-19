FOGGIA – La crisi politica che da oltre due anni attraversa la maggioranza al Comune di Foggia non resta confinata nelle dinamiche di Palazzo di Città. Le tensioni interne, esplose nuovamente nelle ultime ore, stanno producendo effetti concreti sulla macchina amministrativa e, soprattutto, sui cittadini.

La riunione annunciata come decisiva per chiarire gli equilibri interni si è chiusa senza alcuna soluzione. Nessun rimpasto, nessuna scelta netta. Solo divisioni confermate. La sindaca Maria Aida Episcopo ha mantenuto la propria linea, respingendo le pressioni di chi chiedeva un cambio di passo nell’esecutivo. Una decisione che, di fatto, prolunga una fase di stallo politico che rischia di trasformarsi in paralisi amministrativa.

Ma la crisi non si limita alle dinamiche tra assessori e consiglieri. Le frizioni nella maggioranza stanno emergendo con forza anche nelle società partecipate. È il caso di AM Service, la municipalizzata che gestisce servizi informatici e telematici fondamentali per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Nei giorni scorsi, per la seconda volta consecutiva, il Consiglio di Amministrazione della società è andato deserto. All’ordine del giorno figuravano punti rilevanti, tra cui l’approvazione del bilancio preconsuntivo 2025. Alla base dell’assenza, secondo quanto trapela, lo scontro tra i consiglieri riconducibili all’area PD e il presidente della società, espressione del Movimento 5 Stelle. Un conflitto politico che ha finito per bloccare l’organo gestionale.

Le conseguenze non si sono fatte attendere. I disservizi legati ad AM Service hanno avuto ripercussioni anche negli istituti scolastici cittadini: in diverse scuole gli studenti sarebbero stati costretti a seguire le lezioni con i giubbotti addosso a causa del mancato funzionamento dei termosifoni, un problema collegato alla gestione tecnica dei sistemi. Un episodio che ha sollevato preoccupazioni e proteste tra famiglie e personale scolastico.

Il quadro che emerge è quello di una città ostaggio delle tensioni politiche. I nodi aperti sono numerosi: dal Piano Urbanistico Generale alla sicurezza, dalla gestione dei rifiuti alle infrastrutture, fino ai servizi essenziali e allo sviluppo economico. Temi sui quali l’amministrazione è chiamata a fornire risposte concrete.

In questo contesto si inserisce la posizione di Fratelli d’Italia Foggia, che parla apertamente di “immobilismo” e chiede un atto di responsabilità politica. Secondo il partito, la sindaca si troverebbe davanti a un bivio: rivedere gli equilibri interni per ricompattare la maggioranza oppure assumersi la responsabilità di un eventuale ritorno alle urne.