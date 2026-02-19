Edizione n° 5982

BALLON D'ESSAI

SIGNORI MANFREDONIA // Beppe Signori a Manfredonia per il “Sì” al referendum: “La mia vicenda vi farà riflettere”
19 Febbraio 2026 - ore  20:33

CALEMBOUR

NUORO AGGUATO // Tonino ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti casa: mistero sull’agguato
19 Febbraio 2026 - ore  09:45

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia – Manfredonia. maxi incidente sulla SS89 all’altezza di Amendola: 8 feriti, 5 auto coinvolte

8 FERITI SS89 Foggia – Manfredonia. maxi incidente sulla SS89 all’altezza di Amendola: 8 feriti, 5 auto coinvolte

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. Disagi alla circolazione si sono registrati per diverso tempo lungo il tratto interessato.

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
19 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Foggia – Manfredonia, 19 febbraio 2026. È di otto feriti il bilancio del tamponamento avvenuto intorno alle 19 sulla strada statale 89, all’altezza della base militare di Amendola, in direzione Manfredonia. Coinvolte, secondo le prime informazioni, cinque autovetture.

L’impatto ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori: sul posto sono giunti i sanitari del 118 con diverse ambulanze e l’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze per velocizzare le operazioni di trasferimento in ospedale. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità, fortemente rallentata per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati.

Nonostante la violenza del tamponamento e il numero dei veicoli coinvolti, dalle prime notizie pare che nessuno dei feriti sia in pericolo di vita. Tutti sono stati assistiti sul posto e trasportati nelle strutture sanitarie per gli accertamenti del caso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. Disagi alla circolazione si sono registrati per diverso tempo lungo il tratto interessato.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO