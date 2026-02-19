Foggia – Manfredonia, 19 febbraio 2026. È di otto feriti il bilancio del tamponamento avvenuto intorno alle 19 sulla strada statale 89, all’altezza della base militare di Amendola, in direzione Manfredonia. Coinvolte, secondo le prime informazioni, cinque autovetture.

L’impatto ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori: sul posto sono giunti i sanitari del 118 con diverse ambulanze e l’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze per velocizzare le operazioni di trasferimento in ospedale. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità, fortemente rallentata per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati.

Nonostante la violenza del tamponamento e il numero dei veicoli coinvolti, dalle prime notizie pare che nessuno dei feriti sia in pericolo di vita. Tutti sono stati assistiti sul posto e trasportati nelle strutture sanitarie per gli accertamenti del caso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. Disagi alla circolazione si sono registrati per diverso tempo lungo il tratto interessato.