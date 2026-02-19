Sei vie dell’abitato di Manfredonia saranno chiuse al traffico per consentire interventi di ripristino della sede stradale dopo precedenti lavori sulla rete elettrica. Lo stabilisce l’ordinanza n. 39 del 18 febbraio 2026, firmata dalla dirigente del Settore di Staff II – Polizia Locale, Maria Sipontina Ciuffreda.

Il provvedimento nasce da un’istanza presentata il 17 febbraio e protocollata al Comune con il numero 10664: a richiedere l’interdizione è la società CD s.r.l., tramite la legale rappresentante Angiolina Brienza, con l’obiettivo di avviare lavori ritenuti “indispensabili” per la funzionalità della carreggiata e, di conseguenza, qualificati come interventi di “pubblica utilità”. La chiusura è totale e riguarda la circolazione veicolare, con l’aggiunta del divieto di sosta e fermata e la rimozione coatta dei mezzi eventualmente parcheggiati. La finestra temporale individuata va dal 20 febbraio al 4 marzo 2026, tutti i giorni nella fascia oraria 7.30–16.30.

Le strade interessate dal provvedimento sono: via Gaetano Palatella, via Cave, via 1° Maggio, via Pasubio, vicolo Canale e via Scaloria. In quelle aree, durante l’orario indicato, automobilisti e residenti dovranno quindi fare i conti con deviazioni e limitazioni, mentre i veicoli in sosta rischiano la rimozione.

L’ordinanza attribuisce alla ditta esecutrice una serie di obblighi operativi: dovrà installare segnaletica temporanea di preavviso, chiusura e divieto di sosta in conformità al Codice della strada, con un anticipo di almeno 48 ore (salvo urgenze). Inoltre, il cantiere dovrà essere “visibile, delimitato e segnalato” per tutta la durata dei lavori, con prescrizioni puntuali sulla sicurezza della circolazione. A fine intervento, è previsto il “totale ripristino dello stato dei luoghi” nelle zone coinvolte.

Nel testo viene anche chiarito un punto spesso oggetto di equivoci: il provvedimento è rilasciato “ai soli fini viabilistici” e “non costituisce titolo per l’esecuzione dei lavori”, che dovranno essere autorizzati dagli uffici competenti. L’atto può inoltre essere revocato in qualsiasi momento per esigenze di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità.

La notifica alla società richiedente avverrà tramite pubblicazione sull’albo pretorio online. Copia dell’ordinanza sarà inoltrata a forze dell’ordine, Vigili del fuoco, 118, ospedale, e a diverse aziende di trasporto pubblico e privato (tra cui Ferrovie del Gargano e Flixbus), per consentire eventuali rimodulazioni del servizio nelle giornate di cantierizzazione.

A cura di Michele Solatia.