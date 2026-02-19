Edizione n° 5982

BALLON D'ESSAI

SIGNORI MANFREDONIA // Beppe Signori a Manfredonia per il “Sì” al referendum: “La mia vicenda vi farà riflettere”
19 Febbraio 2026 - ore  20:33

CALEMBOUR

NUORO AGGUATO // Tonino ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti casa: mistero sull’agguato
19 Febbraio 2026 - ore  09:45

Home // Manfredonia // Manfredonia. “Malamovida” e Carnevale, stop alla musica dalle 2 alle 9 del 22 febbraio

L’ordinanza richiama la precedente n. 7/2026, adottata per gli eventi del Carnevale, e ribadisce le motivazioni

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
19 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Nel fine settimana del Carnevale, il Comune interviene ancora sulla disciplina del rumore e dell’intrattenimento musicale. Con ordinanza sindacale n. 8 del 19 febbraio 2026, relativa alla 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia 2026, viene stabilita una regola chiara per la notte tra il 21 e il 22 febbraio: divieto di intrattenimento musicale e diffusione sonora dalle ore 02:00 alle 09:00 del 22 febbraio per le attività commerciali abilitate alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio cittadino.

L’ordinanza richiama la precedente n. 7/2026, adottata per gli eventi del Carnevale, e ribadisce le motivazioni: tutela della salute e della qualità della vita, sicurezza urbana, vivibilità e decoro, ma anche sostegno al settore turistico-ricettivo, cercando un equilibrio tra festa e quiete pubblica.

Nel testo viene evidenziato che nel tempo sono arrivate “numerose segnalazioni ed esposti” – in particolare da residenti del centro storico – per rumori notturni e musica ad alto volume, oltre a fenomeni di assembramento fuori dai locali e nelle aree con dehors, alimentati dal consumo di alcolici e cibo in strada fino a tarda notte. L’ordinanza si inserisce anche nel filone delle iniziative di contrasto alla cosiddetta “malamovida”, richiamando incontri istituzionali e tavoli di confronto: dal “Patto per la sicurezza urbana” e i lavori del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica in Prefettura, fino a una riunione dell’11 febbraio (indicata come recente) dedicata alla gestione della sicurezza del Carnevale 2026.

C’è poi un chiarimento sul ruolo della musica nei pubblici esercizi: viene ricordato che l’intrattenimento musicale deve restare attività “accessoria” e che, quando previsto, deve essere oggetto di SCIA o autorizzazione ai sensi dell’art. 69 del TULPS, nel rispetto della disciplina regionale richiamata.

Il provvedimento collega lo stop notturno anche al programma del Carnevale: viene citato lo spettacolo musicale in piazza Papa Giovanni XXIII, previsto a partire dalle 21:00 del 21 febbraio, e l’esigenza di consentire lo svolgimento dell’evento bilanciandolo con il diritto al riposo degli abitanti del centro.

Quanto alle conseguenze, l’ordinanza elenca un sistema di sanzioni: richiami alle norme penali e amministrative per violazioni del TULPS e dei limiti acustici, una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro per l’inosservanza e, soprattutto, un meccanismo progressivo che può portare alla sospensione dell’attività (fino a 3 giorni alla prima violazione, fino a 20 giorni alla seconda) e alla revoca del titolo alla terza contestazione.

Il sindaco, dott. Domenico La Marca, demanda la pubblicazione dell’ordinanza e la trasmissione alle associazioni di categoria tramite il settore sviluppo economico.

