BARI – 19 febbraio 2026 – È “del tutto insufficiente” la gestione dei fondi Pnrr e Pnc destinati in Puglia ai Piani urbani integrati per il superamento degli insediamenti abusivi e il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. A rilevarlo è la Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti, che lancia l’allarme sul concreto rischio di perdere gran parte delle risorse assegnate.

Secondo quanto emerge dall’analisi dei magistrati contabili, il quadro è segnato da “criticità procedurali e organizzative” tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro le scadenze previste.

L’indagine ha riguardato oltre 114 milioni di euro assegnati agli enti locali pugliesi, più della metà dei 200 milioni stanziati a livello nazionale per l’intero progetto. Tuttavia, allo stato attuale, solo il 9% delle risorse – pari a circa 11,7 milioni di euro – finanzia interventi in corso privi di rilevanti criticità.

Ben più consistente è la quota a rischio: l’80% del finanziamento complessivo, oltre 90,3 milioni di euro destinati ai Comuni di Cerignola, Manfredonia e San Severo, riguarda interventi che hanno accumulato ritardi significativi, tali da esporli a un “concreto rischio di perdita del finanziamento e di mancato raggiungimento degli obiettivi”. A questo si aggiunge un ulteriore 11% di risorse – oltre 12,1 milioni di euro – già oggetto di rinuncia da parte degli enti beneficiari.

Le situazioni più critiche si registrano in provincia di Foggia. Definito “emblematico” il caso del Comune di Manfredonia, destinatario di oltre 53,6 milioni di euro per l’area di Borgo Mezzanone: il progetto risulta ancora fermo alla fase istruttoria e ha subito una drastica rimodulazione, con la riduzione dei posti letto previsti da 4.000 a 1.250.

La Corte dei conti sottolinea inoltre che i continui ritardi e le rimodulazioni potrebbero non solo impedire il conseguimento dei target Pnrr, ma anche comportare la necessità di valutare eventuali profili di responsabilità per l’utilizzo di risorse pubbliche in spese di progettazione o di avvio di progetti poi rivelatisi inutili.

Un quadro che, secondo i giudici contabili, impone un’immediata inversione di rotta per evitare la perdita di oltre 102 milioni di euro e il fallimento di un intervento strategico per il superamento dei ghetti dei braccianti e il contrasto al caporalato in Puglia.