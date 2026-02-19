FOGGIA – Negano ogni addebito e chiedono di “guardare in faccia” chi li accusa. Nel processo “Game Over”, in corso dal dicembre 2023 al Tribunale di Foggia, tre imputati della tranche foggiana hanno scelto di rispondere alle domande di pm e difensori, smentendo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che li indicano come protagonisti del traffico e dello spaccio di cocaina nel capoluogo.

Tra loro Antonio Salvatore, alias “Lascia lascia”, ritenuto dagli inquirenti esponente di spicco del clan Sinesi/Francavilla, che ha ribadito di non aver mai incontrato i pentiti garganici Matteo Pettinicchio e Marco Raduano, i quali lo chiamano in causa nelle loro ricostruzioni.

Gli interrogatori si sono svolti ieri pomeriggio per 3 dei 19 imputati del procedimento foggiano. Gli altri 16 coimputati – tra cui Rocco Moretti e il nipote Rocco Moretti junior – hanno invece scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Le contestazioni, a vario titolo, riguardano traffico e spaccio di stupefacenti, con l’aggravante della mafiosità per i metodi utilizzati e – secondo l’accusa – per aver agito al fine di agevolare la cosiddetta “Società” (la mafia foggiana). A Salvatore viene contestata anche un’estorsione.

“Voglio il confronto con i pentiti”

Secondo la Direzione Distrettuale Antimafia, Salvatore avrebbe avuto un ruolo di vertice nell’organizzazione del narcotraffico. In aula, rispondendo al suo difensore avv. Claudio Caira, l’imputato ha respinto le accuse fondate anche sulle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia. Ha dichiarato di aver conosciuto solo Gianluigi Troiano in carcere e di non aver mai incontrato Pettinicchio e Raduano. In particolare, ha contestato un passaggio ritenuto decisivo: quando Pettinicchio sostiene di essere stato a casa sua e di aver visto suo figlio, Salvatore ha replicato che in quel periodo il bambino non era ancora nato. Al termine dell’esame, la difesa ha formalmente chiesto alla Corte di disporre un confronto tra l’imputato e i due collaboratori di giustizia. I giudici si sono riservati la decisione.

L’inchiesta culminata nel blitz del 24 luglio 2023 (con decine di arresti) descrive – secondo la Dda – un sistema di controllo dello spaccio a Foggia, con prezzi e quantità imposti e la pretesa che grossisti e pusher si rifornissero esclusivamente dalle “batterie” mafiose.

Nel procedimento complessivo, che ha riguardato 85 imputati e 100 capi d’imputazione, la vicenda giudiziaria si è già articolata in più tronconi: tra patteggiamenti, giudizi abbreviati e appello, mentre a Foggia restano due processi distinti (uno a 19 imputati e uno a 2).

Ha proclamato la propria innocenza anche Ciro Carretta, difeso dall’avv. Ettore Censano, negando di essere la persona citata in alcune intercettazioni e contestando l’accusa di essere “addetto” alla commercializzazione al dettaglio. Quanto a Vincenzo Fratepietro (Cerignola), assistito dall’avv. Santangelo, ha negato contatti con i coimputati (salvo un conoscente concittadino) e ha sottolineato di trovarsi in Centroamerica nel 2017/2018, periodo a cui si riferirebbero alcuni fatti contestati. La prossima udienza sarà dedicata all’ascolto dei primi testi a discarico indicati dalle difese.

I 19 imputati nel processo foggiano

Oltre a Salvatore, Carretta e Fratepietro, sono imputati nel procedimento (a vario titolo) anche: Francesco Battiante, Nicola Cannone, Francesco Carretta, Francesco Compierchio, Michele Consalvo, Rocco Moretti, Rocco Moretti junior, Pasquale Portante, Francesco Roma, Antonio Spiritoso, Giuseppe Spiritoso, Pasquale Vacca, Ciro Albanese, Bruno Carella, Filippo Ciavarella, Antonio Valentino. Tutti si dichiarano innocenti.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno (gazzettadelmezzogiorno.it)