RIGNANO GARGANICO – Essere il “Balcone delle Puglie” significa dominare il Tavoliere con uno sguardo che abbraccia storia e tradizione, ma oggi quel balcone rischia di restare vuoto. Per contrastare lo spopolamento e rilanciare il borgo più piccolo del Parco Nazionale del Gargano, a Rignano continuano gli incontri dell’Agorà delle Idee, progetto nato per valorizzare le risorse culturali, naturali e spirituali della comunità.

Rignano custodisce un patrimonio unico, che l’Agorà vuole mettere a sistema:

Archeologia mondiale : Grotta Paglicci, sito paleolitico di rilevanza internazionale, con una storia lunga 500.000 anni .

: Grotta Paglicci, sito paleolitico di rilevanza internazionale, con una storia lunga . Natura e paesaggio : una “terrazza naturale” con panorami mozzafiato su tutta la Puglia settentrionale.

: una “terrazza naturale” con panorami mozzafiato su tutta la Puglia settentrionale. Tradizioni e fede: produzioni tipiche e percorsi spirituali che raccontano l’identità profonda del Gargano.

Il borgo affronta però sfide significative: con una popolazione reale di circa 1.000 abitanti, la chiusura della banca, l’assenza di ristoranti, la perdita dell’autonomia scolastica e dei servizi sanitari mette a rischio la quotidianità. Come sottolineano gli organizzatori: “Senza lavoro e opportunità per i giovani, la sopravvivenza della comunità è a rischio. L’Agorà nasce per dire che non ci arrendiamo alla rassegnazione.”

La strategia dell’Agorà punta a sviluppare un turismo di qualità, fatto di visitatori che investono in cultura e autenticità, capaci di trasformare i tesori del borgo in opportunità concrete di lavoro e sviluppo economico. L’obiettivo è rendere Rignano una meta dove storia, arte, fede e paesaggio creano esperienze uniche per chi sceglie di fermarsi e vivere il territorio.

Nei prossimi giorni saranno svelati ulteriori dettagli sulle prossime tappe di questa sfida per la rinascita e la dignità di Rignano Garganico.

Lo riporta rignanonews.com.