Edizione n° 5981

BALLON D'ESSAI

PAOLO MENDICO // Paolo Mendico, i diari della sofferenza: «Quella scuola è una prigione»
19 Febbraio 2026 - ore  09:10

CALEMBOUR

NUORO AGGUATO // Tonino ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti casa: mistero sull’agguato
19 Febbraio 2026 - ore  09:45

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Rignano Garganico rilancia il “Balcone delle Puglie” con l’Agorà delle Idee

RIGNANO GARGANICO Rignano Garganico rilancia il “Balcone delle Puglie” con l’Agorà delle Idee

Essere il “Balcone delle Puglie” significa dominare il Tavoliere con uno sguardo che abbraccia storia e tradizione

Rignano Garganico rilancia il “Balcone delle Puglie” con l’Agorà delle Idee

Rignano Garganico - Fonte Immagine: rignanonews.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

RIGNANO GARGANICO – Essere il “Balcone delle Puglie” significa dominare il Tavoliere con uno sguardo che abbraccia storia e tradizione, ma oggi quel balcone rischia di restare vuoto. Per contrastare lo spopolamento e rilanciare il borgo più piccolo del Parco Nazionale del Gargano, a Rignano continuano gli incontri dell’Agorà delle Idee, progetto nato per valorizzare le risorse culturali, naturali e spirituali della comunità.

Rignano custodisce un patrimonio unico, che l’Agorà vuole mettere a sistema:

  • Archeologia mondiale: Grotta Paglicci, sito paleolitico di rilevanza internazionale, con una storia lunga 500.000 anni.
  • Natura e paesaggio: una “terrazza naturale” con panorami mozzafiato su tutta la Puglia settentrionale.
  • Tradizioni e fede: produzioni tipiche e percorsi spirituali che raccontano l’identità profonda del Gargano.

Il borgo affronta però sfide significative: con una popolazione reale di circa 1.000 abitanti, la chiusura della banca, l’assenza di ristoranti, la perdita dell’autonomia scolastica e dei servizi sanitari mette a rischio la quotidianità. Come sottolineano gli organizzatori: “Senza lavoro e opportunità per i giovani, la sopravvivenza della comunità è a rischio. L’Agorà nasce per dire che non ci arrendiamo alla rassegnazione.”

La strategia dell’Agorà punta a sviluppare un turismo di qualità, fatto di visitatori che investono in cultura e autenticità, capaci di trasformare i tesori del borgo in opportunità concrete di lavoro e sviluppo economico. L’obiettivo è rendere Rignano una meta dove storia, arte, fede e paesaggio creano esperienze uniche per chi sceglie di fermarsi e vivere il territorio.

Nei prossimi giorni saranno svelati ulteriori dettagli sulle prossime tappe di questa sfida per la rinascita e la dignità di Rignano Garganico.

Lo riporta rignanonews.com.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO