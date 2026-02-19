San Giovanni Rotondo, grande partecipazione a “La Fabbrica delle Idee”

SAN GIOVANNI ROTONDO – Venerdì sera il “Codà Lounge Club-Pasteus” ha ospitato un incontro partecipato nell’ambito di “La Fabbrica delle Idee”, con cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali pronti a discutere priorità e prospettive della città.

Tra i temi principali sono emersi turismo e coesione territoriale, con la necessità di strategie condivise tra i comuni del Gargano e formazione del personale, per superare il modello di presenze turistiche “di passaggio”. I partecipanti hanno sottolineato l’importanza di rilanciare il centro storico, tutelare identità e mestieri tradizionali, e garantire una pianificazione urbanistica efficace, contrastando abusi e degrado.

Ampio spazio è stato dedicato alla cultura, con la richiesta di una struttura teatrale agibile e di un teatro comunale capace di coinvolgere le associazioni e i giovani, con una stagione culturale annuale che possa estendersi oltre i confini cittadini.

Dal dibattito è emersa una critica condivisa: “San Giovanni ha risorse e idee, ma senza metodo il cambiamento si blocca”. Tra le richieste principali: priorità chiare, coordinamento di eventi e lavori pubblici e un dialogo costante con i cittadini per superare rassegnazione e sfiducia.

Tra le proposte concrete anche l’istituzione di un centro sociale per anziani, necessario in una città che tende a svuotarsi dopo le 19. Gli interventi istituzionali hanno richiamato la necessità di unità politica, valorizzando le potenzialità del territorio anche attraverso percorsi enogastronomici e iniziative culturali.

La serata si è conclusa con un messaggio di incoraggiamento e partecipazione: “Forza San Giovanni Rotondo”.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.